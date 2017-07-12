Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Şans Topu oyununun 839'uncu hafta çekilişi yapıldı. Geçen hafta devreden büyük ikramiye, bu haftaki çekilişle sahibini buldu. 12 Temmuz 2017 tarihli Şans Topu çekiliş sonucuna göre, büyük ikramiye olan 712 bin 272 lira 20 kuruş ikiye bölündü. İşte Şans Topu sonuçlarını sorgulamak için detaylar...

ŞANS TOPU SONUÇLARI (12 TEMMUZ 2017)

Şans Topu'nun 839'uncu hafta çekilişindeki 712 bin 272 lira 20 kuruşluk büyük ikramiye ikiye bölündü. Büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponunu Bursa'nın Nilüfer ve Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinden satın aldığı kaydedildi.

12 Temmuz 2017 Şans Topu sonucu: 06 - 08 - 10 - 26 - 27 + 11

5+1 bilen kişi sayısı : 2 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 712.272,20 T L 5 bilen kişi sayısı : 23 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3.255,95 TL 4+1 bilen kişi sayısı : 212 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 353,80 TL 4 bilen kişi sayısı : 2.677 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 37,30 TL 3+1 bilen kişi sayısı : 6.508 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 19,35 TL 3 bilen kişi sayısı : 84.492 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,15 TL 2+1 bilen kişi sayısı : 62.023 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5,70 TL 1+1 bilen kişi sayısı : 205.364 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,25 TL

ŞANS TOPU'NUN GEÇEN HAFTA ÇIKAN NUMARALARI



5 Temmuz 2017 tarihli Şans Topu sonuçları: 02 - 05 - 10 - 11 - 32 + 02

Şans Topu'nun 838. hafta çekilişinde 5+1 bilen olmayınca 675 bin 708 lira 94 kuruş ikramiye devretti. Aynı zamanda 5 bilen 22 kişi 3 bin 71 lira 85'er kuruş, 4+1 bilen 218 kişi 310 lira 40'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 686 kişi 33 lira 60'ar kuruş, 3+1 bilen 6 bin 312 kişi 18 lira 10'ar kuruş, 3 bilen 82 bin 693 kişi 3 lira 80'er kuruş, 2+1 bilen 54 bin 124 kişi 5 lira 95'er kuruş ve 1+1 bilen 162 bin 334 kişi 3 lira 70'er kuruş ikramiye kazandı.

İkramiye Bilgileri

5+1 Bilen Kişi Sayısı 1. Devir Kişi Başına Düşen İkramiye 675.708,94 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 22 Kişi Başına Düşen İkramiye 3.071,85 TL 4+1 Bilen Kişi Sayısı 218 Kişi Başına Düşen İkramiye 310,40 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 6.686 Kişi Başına Düşen İkramiye 33,60 TL 3+1 Bilen Kişi Sayısı 6.312 Kişi Başına Düşen İkramiye 18,10 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 82.693 Kişi Başına Düşen İkramiye 3,80 TL 2+1 Bilen Kişi Sayısı 54.124 Kişi Başına Düşen İkramiye 5,95 TL 1+1 Bilen Kişi Sayısı 162.334 Kişi Başına Düşen İkramiye 3,70 TL

ŞANS TOPU ÖZELLİKLERİ

Şans Topu, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-34 arasında ve 1-14 arasında toplamda 6 numarayı tahmin etmeye çalıştığı bir şans oyunudur.

Şans Topu oyununda katılımcılar 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 şeklinde doğru numara tahmin etmeye çalışır. İlk sayı kümesinden 5 adet, ikinci sayı kümesinden ise 1 adet rakam çekilmektedir.

Çekiliş sonrasında 1+1, 2+1, 3+1 ve 4 bilen katılımcılar ikramiyelerini loto bayilerinden, 4+1 ve 5 bilen katılımcılar ikramiyelerini loto bayileri ve Milli Piyango İdaresi şubelerinden, 5+1 bilen katılımcılar ikramiyelerini Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden alır.

Eğer çekiliş haftasında hiç kimse 6 rakamı doğru tahmin edemezse, büyük ikramiye katlanarak haftaya devreder. Talihli kişi, çekiliş tarihinin üzerinden 1 yıl geçerse ve ikramiyesini almaz ise, ikramiye zaman aşımına uğrar.

İkramiye kazanan kuponlarda herhangi bir tahrif, yırtılma, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş veya sahte biletlere ikramiye ödenmez. Kazanan bir bilete ikramiye ödemesi yapılması için biletin barkot numarası, çekilen sayıları, bilet güvenlik numarası ve arka yüzde yer alan bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekmektedir.

Şans Topu sonuçları

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