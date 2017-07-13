AY BİZE NELER FISILDIYOR?

Bugün ve yarın Ay, Balık burcunda olacak. Salgı sistemimiz uyarılıyor. Ayaklarımızı rahatlatmalı ve fazla zorlamamalıyız. Beslenmede karbonhidrat günleri olduğundan unlu ve tatlı tüketme ihtiyacımız artabilir. Su tüketimini artırmalı ve sulu yiyeceklerden fayda sağlamalıyız.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, beklenmedik duygu değişimlerine açık olmalısınız. Gün içinde sık sık hayatınızın yönetimi sizin elinizde değilmiş gibi hissedebilirsiniz.



BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Arkadaş ortamlarınızda grup çalışmalarında bulunabilirsiniz. Hiç anlaşacağınızı düşünmediğiniz insanlarla vakit geçirip büyük keyif alabilirsiniz.



İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş ortamlarınızda düşünceli yaklaşımlarınızla kendi şansınızı kendiniz yaratabilirsiniz. Bulunacağınız ortamlardaki değişik koşullar işinize yarayacak.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş hayatınızda ve seyahatle ilgili konularda ilginç şanslar yakalamanız mümkün. Kafanızı rahatlatmanız gerekiyor. Kendinizi bol bol dış ortamlara atın.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Partnerinizin maddi durumuyla ilgili konular öne çıkabilir. Ortaklaşa iş konularında kendinizi şanslı hissedeceksiniz. Çözemediğiniz konulara eğilin.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Duygusallığınız fazla olabilir. Ortaklaşa hareket etmeniz gereken konularda kararsızlıklar yaşayabilirsiniz. Arkadaşlarınız size destek olacak.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Duygu değişkenliğiniz fazla olabilir. Kafanız bazı konularda karışık. Sosyal çevrenizde zirveye oynayacağınız güzel etkileşimler karşınıza gelebilir.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk hayatınızda fedakârlıklarınız söz konusu olabilir. Meraklı ve heyecanlı yapınızı, hobilerinize ve işlerinize aktarabilirsiniz. Güzel haberler alacaksınız.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, ailevi konular gündeminizde olacak. Yerinizde duramayacak ve gün boyunca heyecanınızı körükleyecek işler peşinde koşacaksınız.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günü, yakın çevreniz devrede olarak geçirebilirsiniz. İletişiminizde ortak bir şekilde davranmaya, ortaklaşa hareket etmeye özen göstermelisiniz.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal konularda duygusal tepkiler verebilir, kendinizi bile şaşırtabilirsiniz. İş hayatınızda ve günlük düzeninizde kendinizi mutlu hissedebilirsiniz.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Duygularınızda kararsızlıklar görülebilir. Bir anda karar verip sonrasında bu kararın hayatınızdaki insana veya ilişkilerinize uymadığını fark edebilirsiniz.

BUGÜN DOĞANLAR

Bug ün doğduysanız; aktif, girişimci, lider bir insansınız. Herkesi yönlendirmeyi ve idare etmesini iyi biliyorsunuz. Sizi başka noktalara sürükleyecek arkadaşlık ilişkilerine dikkat etmelisiniz. Karşı cins sizi fazlasıyla çekici buluyor. Bu sene, kararsızlıklarınızdan sıyrılırsanız ilginç tekliflerle karşılaşabilirsiniz.

HANDE KAZANOVA / HT MAGAZİN