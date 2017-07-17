BAŞIMIZA NELER GELECEK?

BUGÜN devreye girecek olan Mars-Uranüs karesi otorite figürleri, yakın ilişkiler ve geçmişten gelen köklü ilişkilerimizde bizi zorlayabilir. Beklenmedik olaylara açık olmalıyız. Venüs-Jüpiter olumlu açısıylaysa ilişkilerimizde güzel ve şanslı sonuçlar yaratmaya hazırız.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, ailenizin sizi anlamadığını düşünebilir ya da onları kırabilirsiniz. Güç çekişmelerinden ve fikir ayrılıklarından uzak durmaya özen göstermelisiniz.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevre ilişkilerinizde beklenmedik olaylara açıksınız. Kendinizi, yakın çevrenizdeki insanlarla birtakım tartışmaların içerisinde bulabilirsiniz.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Arkadaşlarınızla olan para alışverişlerinize dikkat edin. Bugün, maddiyata ya da güvene dayalı konularda sürtüşmeler söz konusu olabilir.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş hayatınızda beraber çalıştığınız insanlarla sürtüşmelere açık bir süreçtesiniz. Gün içinde istekleriniz için ısrar etmek gibi etkileriniz yüksek olacak.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Beklenmedik olaylar ya da bir insanın sizinle uğraşması söz konusu olabilir. Seyahatlerinizde dikkatli olun. Sabırsızlıktan kaçınmanız gerekiyor.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Arkadaş ortamlarınızda tartışmalar oluşabilir. Ortaklaşa para konularında arkadaşlarınızla ağız dalaşına girmemeye özen gösterin. Borç alıp vermeyin.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevdiğiniz insanın farklı davranışlarına kolay tepki verebilirsiniz. Israrcılığınız ve baskıcılığınız onun özgürlüğünün kısıtlandığını hissetmesine yol açabilir.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Seyahat planlarınızda oluşacak değişiklikler, sinirlerinizin çabuk gerilmesine neden olabilir. Bu yüzden uzak yolculuklarda dikkatli adımlar atmaya çalışın.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk hayatınızda kolay tepki vermeye müsait olacaksınız. Tutkularınızı ön plana çıkarmamaya özen gösterin. Tehlikeli yerlerden ve durumlardan kaçının.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınızda dikkatli adımlar atmanız gerekecek. Sevdiğiniz insanın vereceği tepkiler veya sizin ona vereceğiniz tepkiler, gerilmelere sebep olabilir.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İletişim halinde olacağınız insanlarla, birtakım anlaşmazlıklar söz konusu olabilir. Vereceğiniz tepkiler çok önemli. Hemen sinirlenmeye açıksınız.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Paraya dayalı konularda ani kararlar bazı kayıplara yol açabilir. Aşk hayatınız, eğlence veya çocuklarınız için yapacağınız harcamalarda dengeli olun.

BUGÜN DOĞANLAR

BUGÜN doğduysanız; neşeli, cömert, dürüst, sezgileri kuvvetli bir insansınız. İş hayatınızda şans sizden yana olacak. Başkalarının yanında çalışmak yerine kendi istediğiniz bir alanda daha başarılı olursunuz. Ailenize ve evinize düşkünsünüz. Bu sene, enerjinizi dikkatli kullanın. Parasal alanda çok şanslısınız.

HANDE KAZANOVA / HT MAGAZİN