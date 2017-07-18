Dünya genelinde milyonlarca Müslümanın heyecanla beklediği Kurban Bayramı için bekleyiş sürüyor. Kurban kesme ibadetini yerine getirecek olan Müslümanlar merakla "Kurban Bayramı ne zaman?" diye soruyor. İşte 2017 Kurban Bayramı tarihi ve Kurban Bayramı'na dair detaylar...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? (2017)

İslam dininde Ramazan Bayramı'ndan sonra bir diğer dini bayram olan Kurban Bayramı için bekleyiş sürüyor. Milyonlarca Müslüman, kurban kesme ibadetinin yapıldığı Kurban Bayramı'nın tarihini merak ediyor. Kurban Bayramı, bu yıl geçtiğimiz yıla göre 1,5 hafta gerileyerek 1 Eylül 2017 tarihinde başlayacak. 4 gün sürecek olan Kurban Bayramı, 4 Eylül 2017 tarihinde sonlanacak.

Kurban Bayramı arefesi ise 31 Ağustos 2017 günü idrak edilecek. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte tatilin kaç gün olacağını merak eden milyonlarca vatandaş, "Kurban Bayramı tatili kaç gün?" diye soruyor. Zira Kurban Bayramı arefesinden bir gün önce Zafer Bayramı olacak ve resmi tatil uygulanacak. Zafer Bayramı'nın ertesi günü olan arefe günü ise yarım gün tatil ve vatandaşlar bu günün de tam gün tatil edilmesini istiyor.

Eğer Kurban Bayramı arefesi de tam gün tatil olarak ilan edilirse, tatil süreci 6 gün olacak ve vatandaşlar 30 Ağustos 2017'den 5 Eylül 2017 tarihine kadar tatil yapmış olacak.

Konuyla ilgili herhangi bir açıklama henüz yok. Ancak arefe gününün resmi tatil olarak ilan edilip edilmeyeceği vatandaşlara Kurban Bayramı'na yakın bir tarihte duyurulabilir.

30 Ağustos 2017 - Zafer Bayramı (resmi tatil)

31 Ağustos 2017 - Kurban Bayramı Arefesi (yarım gün resmi tatil)

1 Eylül 2017 - Kurban Bayramı 1. gün (resmi tatil)

2 Eylül 2017 - Kurban Bayramı 2. gün (resmi tatil)

3 Eylül 2017 - Kurban Bayramı 3. gün (resmi tatil)

4 Eylül 2017 - Kurban Bayramı 4. Gün (resmi tatil)

İSLAMİ KOŞULLARDA KURBAN NASIL KESİLİR?

Kesilecek hayvan acı çekmemeli ve hayvana eziyet olabilecek davranışlarda bulunulmamalıdır.

Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.

Yaşlarını doldurmamış, kesimine uygun olmayan hayvanlar kesilmemelidir.

Hayvanın ayakları ve yüzü kıbleye gelecek şekilde sola yatırılmalıdır.

Kıbleye karşı durularak tekbir ve tehlil getirilmelidir.

Tekbir ve tehlil'in ardından Bismillahi Allahu Ekber denilerek hayvanın boğazına keskin bıçak vurulmalı ve herhangi bir şekilde eziyet etmeden hayvan kesilmelidir.

Hayvan tamamen ölmeden kafa veya ayaklarını koparmak, derisini yüzmeye kalkmak ya da hayvana eziyet etmek mekruhtur.

KURBAN BAYRAMI'NDA NELER YAPILMALIDIR?

Erken saatte uyanmak

Güzel ve temiz elbiseler giymek

Güzel koku sürünmek

İnsanlarla selamlaşmak

Akrabaları ziyaret etmek

Akrabalarla bol bol sohbet etmek

Mezarlıkları ve şehitlikleri ziyaret etmek

Küsleri barıştırmak

Huzurevlerini ziyaret etmek

Fakir kimselere sadaka vermek

İnsanlara karşı hoşgörülü olmak

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Kurban Bayramı Ne Zaman?

Kurban Bayramı Tatili Kaç Gün Olacak?