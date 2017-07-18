Güneş tutulması bekleyen ve Güneş tutulmasının ne olduğunu öğrenmek için canlı olarak izlemek isteyen vatandaşlar, "Güneş tutulması ne zaman?" diye soruyor. Peki vatandaşlar tarafından beklenen Güneş tutulması ne zaman? İşte detaylar...

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

Son Güneş tutulması, 26 Şubat Pazar günü halkalı biçimde meydana gelmiş ve oldukça ilgi çekmişti. Halkalı tutulmalarda Ay, Güneş ve Dünya'nın arasından geçerken halka şeklinde bir boşluğu kapatamadığı için Güneş tutulması halkalı bir biçimde görünür.

Türkiye'den izlenebilecek güneş tutulmaları;

Tutulma Tarihi Türkiye’de Görülme Türü 30 Nisan 2060 Türkiye’den TAM görülecektir. 3 Eylül 2081 Türkiye’den TAM görülecektir.

Dünyada meydana gelecek tüm güneş tutulmaları;

Tutulma Tarihi Nereden Görülecek Görülme türü 26 Şubat 2017 Kuzey Afrika ve Kuzey Amerika Halkalı 21 Ağustos 2017 Amerika Birleşik Devletleri Tam 15 Şubat 2018 Kuzey Amerika Parçalı 13 Temmuz 2018 Güney Avustralya Parçalı 11 Ağustos 2018 Kuzey Avrupa Parçalı 6 Ocak 2019 Doğu Asya Parçalı 2 Temmuz 2019 Kuzey Amerika Tam 26 Aralık 2019 Kuzey Asya Halkalı 21 Haziran 2020 Kuzey Asya Halkalı 14 Aralık 2020 Kuzey Amerika Tam 30 Nisan 2060 Kuzey Afrika, Türkiye, Orta Asya Tam

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRLERİ

Tam Güneş Tutulması: Ay tarafından Güneş'in çok parlak olan ışıkyuvarı örtülür ve Güneş tacı çıplak gözle görülebilir hale gelir. Tam Güneş tutulması esnasında hava kararır ve bu kararmayla beraber parlak yıldızlar ve gezegenler gözle görülebilir.

Halkalı Güneş Tutulması: Ay, Güneş'in önünden tam kavuşumlu geçerken Güneş'i tam örtemeyebilir ve bu zamanlarda gözlemlenir. Ay, her tam kavuşumlu geçişinde Güneş'i tam örtemez ve bu durumda da Güneş diskinin Ay tarafından örtülmeyen kısmı, Dünya'dan halka şeklinde gözlemlenir.

Hibrit Güneş Tutulması: Meydana gelen Güneş tutulmasının Dünya yüzeyinin bazı bölgelerinde tam, bazı bölgelerinde ise halkalı olarak gözlemlenmesiyle oluşur. Hibrit Güneş tutulması çok ender olarak görülen bir tutulma türüdür.

Parçalı Güneş Tutulması: Ay, Güneş'i kısmen örttüğü takdirde Parçalı Güneş tutulması meydan agelir. Bütün tam ve halkalı tutulmalar ilk olarak parçalı şekilde başlar ve tam kavuşumdan sonra yine parçalı tutulma halinde devam eder ve biter.

Güneş tutulması ne zaman?

Güneş tutulması tarihleri