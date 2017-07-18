Güneş tutulması bekleyen ve Güneş tutulmasının ne olduğunu öğrenmek için canlı olarak izlemek isteyen vatandaşlar, "Güneş tutulması ne zaman?" diye soruyor. Peki vatandaşlar tarafından beklenen Güneş tutulması ne zaman? İşte detaylar...
GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?
Son Güneş tutulması, 26 Şubat Pazar günü halkalı biçimde meydana gelmiş ve oldukça ilgi çekmişti. Halkalı tutulmalarda Ay, Güneş ve Dünya'nın arasından geçerken halka şeklinde bir boşluğu kapatamadığı için Güneş tutulması halkalı bir biçimde görünür.
Türkiye'den izlenebilecek güneş tutulmaları;
|Tutulma Tarihi
|Türkiye’de Görülme Türü
|30 Nisan 2060
|Türkiye’den TAM görülecektir.
|3 Eylül 2081
|Türkiye’den TAM görülecektir.
Dünyada meydana gelecek tüm güneş tutulmaları;
|Tutulma Tarihi
|Nereden Görülecek
|Görülme türü
|26 Şubat 2017
|Kuzey Afrika ve Kuzey Amerika
|Halkalı
|21 Ağustos 2017
|Amerika Birleşik Devletleri
|Tam
|15 Şubat 2018
|Kuzey Amerika
|Parçalı
|13 Temmuz 2018
|Güney Avustralya
|Parçalı
|11 Ağustos 2018
|Kuzey Avrupa
|Parçalı
|6 Ocak 2019
|Doğu Asya
|Parçalı
|2 Temmuz 2019
|Kuzey Amerika
|Tam
|26 Aralık 2019
|Kuzey Asya
|Halkalı
|21 Haziran 2020
|Kuzey Asya
|Halkalı
|14 Aralık 2020
|Kuzey Amerika
|Tam
|30 Nisan 2060
|Kuzey Afrika, Türkiye, Orta Asya
|Tam
GÜNEŞ TUTULMASI TÜRLERİ
Tam Güneş Tutulması: Ay tarafından Güneş'in çok parlak olan ışıkyuvarı örtülür ve Güneş tacı çıplak gözle görülebilir hale gelir. Tam Güneş tutulması esnasında hava kararır ve bu kararmayla beraber parlak yıldızlar ve gezegenler gözle görülebilir.
Halkalı Güneş Tutulması: Ay, Güneş'in önünden tam kavuşumlu geçerken Güneş'i tam örtemeyebilir ve bu zamanlarda gözlemlenir. Ay, her tam kavuşumlu geçişinde Güneş'i tam örtemez ve bu durumda da Güneş diskinin Ay tarafından örtülmeyen kısmı, Dünya'dan halka şeklinde gözlemlenir.
Hibrit Güneş Tutulması: Meydana gelen Güneş tutulmasının Dünya yüzeyinin bazı bölgelerinde tam, bazı bölgelerinde ise halkalı olarak gözlemlenmesiyle oluşur. Hibrit Güneş tutulması çok ender olarak görülen bir tutulma türüdür.
Parçalı Güneş Tutulması: Ay, Güneş'i kısmen örttüğü takdirde Parçalı Güneş tutulması meydan agelir. Bütün tam ve halkalı tutulmalar ilk olarak parçalı şekilde başlar ve tam kavuşumdan sonra yine parçalı tutulma halinde devam eder ve biter.
- Güneş tutulması ne zaman?
- Güneş tutulması tarihleri