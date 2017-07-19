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Kırmızı halıda güzeller geçidi

19 Temmuz 2017 Çarşamba, 10:11:23 HABERTURK.COM

Yaz sezonunun iddialı filmi ‘Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu’, önceki akşam Los Angeles’ta yapılan görkemli galayla görücüye çıktı

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    Fransız yönetmen Luc Besson’un 180 milyon dolar bütçeli yeni filmi ‘Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu’ (Valerian and the City of a Thousand Planets) Los Angeles’ta gala yaptı. 

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    Başrol oyuncuları Dane DeHaan ve Cara Delevingne’in yanı sıra, filmde 10 dakikalık küçük bir rolü olan Rihanna da galada boy gösterdi

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    Süpermodel Kendall Jenner yakın dostu Cara Delevingne’e destek vermek için galaya katılırken, kırmızı halının en çok ilgi gören ismi Rihanna oldu.

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    Rihanna pembe elbisesiyle tüm gözleri üzerine topladı.

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    İşte 27 Temmuz'da gösterime girecek filmin kırmızı halısından görüntüler...

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