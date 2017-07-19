Fransız yönetmen Luc Besson’un 180 milyon dolar bütçeli yeni filmi ‘Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu’ (Valerian and the City of a Thousand Planets) Los Angeles’ta gala yaptı.
Başrol oyuncuları Dane DeHaan ve Cara Delevingne’in yanı sıra, filmde 10 dakikalık küçük bir rolü olan Rihanna da galada boy gösterdi
Süpermodel Kendall Jenner yakın dostu Cara Delevingne’e destek vermek için galaya katılırken, kırmızı halının en çok ilgi gören ismi Rihanna oldu.
Rihanna pembe elbisesiyle tüm gözleri üzerine topladı.
İşte 27 Temmuz'da gösterime girecek filmin kırmızı halısından görüntüler...