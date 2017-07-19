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avva, erkek giyim
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İlkbahar-yaz aylarına özel "Gezgin Koleksiyonu"

2017 ilkbahar-yaz sezonuna özel Gezgin Koleksiyonu modaseverlerle buluşturuyor

19 Temmuz 2017 Çarşamba, 16:11:16 Güncelleme: 16:13:19

AVVA, 2017 ilkbahar-yaz sezonuna özel Gezgin Koleksiyonu çıkardı. Koleksiyonda, soft renkler, indigolar, turuncu, krem, soluk kırmızı, sıcak pembe, lacivert, amazon yeşili, sarı, açık gri renk skalası yer alıyor. Gömlekler, tişörtler, jean ve spor kesimli pantolonlar ile yelekler, uyumlu kombinler ortaya çıkarıyor.

Rutinin dışına çıkabilen, özgür, yenilikçi, detayları görebilen, yaşadığı her “an”a hayat katabilen AVVA erkeklerine adanan “Gezgin Koleksiyonu” 2017 İlkbahar-Yaz sezonuna damgasını vuracak.

Genç ve stil sahibi tarzıyla AVVA, bu sezon da erkeğin her adımında yanında olacak. Yeni sezonda soft renkler, indigolar, turuncu, krem, soluk kırmızı, sıcak pembe, lacivert, amazon yeşili, sarı, açık griler dikkatleri çekiyor. Koleksiyonda gömlekler, tişörtler, jean ve spor kesimli pantolonlar ile yelekler birbirleriyle uyumlu bir şekilde kombine edilebiliyor.

  • erkek giyim
  • Avva
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