Toronto Üniversitesi’nden Prof. Dr. Timothy Harrison başkanlığında Hatay Tayinat Höyüğü’nde gerçekleştirilen kazıda, geç Hitit dönemine ait bazalttan yapılmış bir kadın heykeli bulundu. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Hatay Arkeoloji Müzesi’ne kaldırılan 70 santimetre genişliğinde, 110 santimetre uzunluğunda ve 40 santimetre derinliğindeki heykelin, antik dönemde tahribata uğradığı tahmin ediliyor. Geç Hitit dönemine tarihlenen (MÖ 9. yüzyıl) heykelin bir kraliçeye, bölgede daha önce heykeli bulunan Hitit kralı Şuppiluliuma’nın eşine ya da soylulardan birine ait olabileceği düşünülüyor. Heykel, yaklaşık bir ton ağırlığında. Heykelin baş kısmında örtü bulunuyor. Örtünün altından ise buklelerinin çıktığı görülüyor. Heykelin yüzünün sol tarafı tamamen parçalanmış olup göğüsten aşağısı ise kayıp. Heykel, Hatay Müzesi’ne götürülerek muhafaza altına alındı.

hatayda kadın heykeli