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YAŞAM
Avokado çekirdeklerinden sanat eseri yaptı
20 Temmuz 2017 Perşembe, 12:21:57
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Güncelleme:
12:34:12
Jan Campbell adındaki bir adam, avokado çekirdeklerini sanat eserlerine dönüştürüyor
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