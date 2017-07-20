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Avokado çekirdeklerinden sanat eseri yaptı

20 Temmuz 2017 Perşembe, 12:21:57

Jan Campbell adındaki bir adam, avokado çekirdeklerini sanat eserlerine dönüştürüyor

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