Cuma gününün gelmesiyle birlikte birbirlerinin Cuma gününü tebrik etmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinde en güzel Cuma mesajları için arayışını sürdürüyor. İşte en güzel Cuma mesajları ve resimli Cuma mesajları...

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

Şüphesiz ki Allah, hiç kimseye zerre kadar zulüm etmez. Eğer yapılan iyilik zerre kadar da olsa, onun sevabını kat kat arttırır. Ve kendi katından büyük b ir mükafat verir. Hayırlı Cumalar...

Hüzün ağır gelir yüreğe, ama en güzel duayı ettirir sahibine. En güzel dualarda buluşmak dileğiyle, hayırlı cumalar...

Yakınlık ne zamanla ne mekanla sınırlıdır. Eller Allah'a açıldığında akla ilk gelen sevilenlerdir. Aklımda, yüreğimde ve duamdasınız. Cumanız mübarek olsun...

Umutsuz kapılar vardır açılmaz, Rabbimin kapısı büyüktür, kapanmaz. Sen umudunu kaybetme, Rabbim kulunu bırakmaz. Hayırlı Cumalar...

Allah; her sıkıntının ardından, O gönüle tecelli ve teselli ile g elir. Yeter ki seni evde bulsun. Hayırlı Cumalar...

Üzerine güneş doğan en hayırlı gün CUMA günüdür. Hayırlı Cumalar...

Allah'ım! Cuma günleri kazanacağımız sevapları, nurdan mürekkeplerle yazdır meleklerine. Hayırlı Cumalar...

Gönüller duada birleşince Cuma'lar güzelleşir. Hayırı Cumalar...

Şükür ki; karanlığı aşan Cuma'ya ulaşan dualarımız var. Hayırı Cumalar...

Melekler daim duacımız olsun. Yüreğimiz ferah, ilhamımız bol olsun. Sevgili Peygamberimiz şefaatçimiz olsun, Cumamız mübarek olsun.

Gül sevginin tacıdır. O gül ki Muhammed'i hatırlatır... Hayırlı Cumalar!

Bütün kapıların anahtarlarını kendinde bulunduran Allah'ım! Hakkımızda en hayırlı kapıyı aç. Hayırlı Cumalar...

İçini dışından daha çok süsle. Çünk; dışın halkın, için Hakk'ın baktığı yerdir. Hayırlı Cumalar...

Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine mutluluk getirsin. Hayırlı Cumalar dilerim...

Allah'tan bir dua gibi, Peygamber'den bir armağan gibi sevabınız bol olsun. Hayırlı Cumalar...

Bu güzel Cuma gününde rahmetin gök yüzünden yağarken, sana açılan elleri ve çekilen Salavat-ı Şerif'leri boş çevirme Allah'ım! Hayırlı Cumalar...

Ey affetmeyi seven Rabbim! Bizi affeyle, isyan derdimize çare eyle. Hayırlı Cumalar...

Ya Rab! Bizlere seni hatırlatan haller, seni anlatan diller, sevginle dolup taşan aydınlık kalpler nasip eyle. Hayırlı Cumalar...

Allah'ım bizi bize bırakıp şeytanın ve nefsimizin elinde oyuncak eyleme. Bizi rızanı kazanıp, cennette cemalini görenlerden eyle. Hayırlı ve nurlu Cumalar...

Hüzün ağır gelir yüreğe, ama en güzel duayı ettirir sahibine. En güzel dualarda buluşmak dileğiyle. Hayırlı Cumalar...

Allah'ım! Bu mübarek Cuma günü hürmetine, bizi sevdiğin kullar arasında kat, bizi çok sabreden ve çok şükreden kullarından eyle. Cumanız mübarek olsun...

RESİMLİ CUMA MESAJLARI

21 TEMMUZ 2017 CUMA HUTBESİ

TÜKENMEYEN HÜZNÜMÜZ: KUDÜS VE MESCİD-İ AKSÂ

Aziz Müminler!

Peygamberimiz (s.a.s)’in eşi Hz. Meymune validemiz bir gün, “Ya Rasûlallah! Bize Beyt-i Makdis hakkında bilgi verir misin?” der. Allah Rasûlü şöyle buyurur: “Orası mahşer ve menşer, yani yeniden diriliş yeridir. Oraya gidin ve içinde namaz kılın. Çünkü orada kılınan bir namaz başka yerdeki bin namaza bedeldir.” Hz. Meymune: “Peki oraya girmeye gücümüz yetmezse ne yapalım ya Rasûlallah” dediğinde Rahmet Elçisi şu cevabı verir: “Kandillerini yakmak için zeytinyağı, yakıt hediye gönderin. Kim bunu yaparsa oraya gitmiş ve namaz kılmış gibi olur.’’

Muhterem Müslümanlar!

Bir şehir düşünün; nice peygamberin tevhid mücadelesine ev sahipliği yapmış. Bir şehir düşünün; üç semavi dinin kıblesi olmuş. Bir şehir düşünün; ismiyle ve çevresiyle mukaddes ve mübarek kılınmış. Sözünü ettiğimiz bu şehir, Kudüs’tür; Kuts-i Şerif’tir. Diğer adıyla Beytü’l-Makdis’tir. Binlerce yıldır birçok medeniyete beşiklik yapan, bir cazibe merkezi olan Kudüs ve çevresinde Hz. İbrahim, Hz. İsmail, Hz. Yakub, Hz. Yusuf, Hz. Musa, Hz. Süleyman ve Hz. İsa gibi nice peygamberler yaşamıştır. İslam’ın ilk kıblegâhı, Peygamberimiz (s.a.s)’in İsrâ ve Mîrac tecrübesini yaşadığı Mescid-i Aksâ da Kudüs’tedir. Allah Rasulü, bu yüzden Beytü’l-Makdis ile gönül bağımızın olmasını istemiştir. Oradan umre yapmayı bizlere tavsiye etmiştir.

Kardeşlerim!

Kudüs, Hz. Ömer’in fethiyle huzura kavuşmuştur. Özellikle Osmanlı devrinde Müslümanlar, insaflı ve adaletli bir yönetim sergileyerek farklı inanç mensuplarının canına, malına ve din özgürlüğüne herhangi bir müdahalede bulunmamışlardır. Hatta gayr-i müslimler, aralarındaki anlaşmazlıkların çözümünde İslam’ın adaletine sığınmışlardır. Dinimizin engin hoşgörüsünün, kuşatıcı ve kucaklayıcı anlayışının en açık tezahürü, Halil Kapısı’nın iç duvarında bulunan kitabedir. Ecdadımız, “Lâ ilâhe illallah, İbrâhim Halîlullah” yani “Allah’tan başka ilah yoktur; İbrahim, Allah’ın dostudur.” yazarak bütün semavi din mensuplarının peygamber kabul ettikleri Hz. İbrahim’in adını Kudüs’ün surlarına nakşetmiştir.

Aziz Müminler!

Üzülerek belirtmek gerekir ki tarihte Darü’s-selam, yani barış ve huzurun merkezi olan Kudüs uzun zamandır mahzundur. İlk kıblegâhımız Mescid-i Aksâ yaralıdır. Kudüs, bugün her türlü tecavüze maruz kalarak barışın kenti olmaktan çoktan çıkmıştır. Her bir köşesinde insanlığın ortak izlerini, hatırasını barındıran kadim şehir, huzura hasrettir. Peygamberler diyarında her geçen gün müminlerin birliği, beraberliği, en kutsal değerleri hedef alınmaktadır. Masum insanlar acımasızca katledilmektedir. Müslümanların kendi camilerinde ibadet etmeleri zalimce ve barbarca engellenmektedir. 1967 yılından beri Mescid-i Aksâ’da ilk kez geçen hafta Cuma namazı kılınamamıştır. Unutulmamalıdır ki; bir mabedi ibadete kapatmanın hiçbir hukuki gerekçesi, hiçbir dini dayanağı, hiçbir insani yönü olamaz. İnsanları mabetlerden alıkoyanlar, oraları tarumar edenler hakkında Yüce Rabbimizin şu hükmü son derece açıktır: “Allah’ın mescitlerinde Allah’ın adının anılmasını yasak eden ve onların yıkılması için çalışandan kim daha zalimdir. Böyleleri oralara ancak korkarak girebilmelidirler. Bunlar için dünyada rezillik, ahirette de büyük bir azap vardır.”

Aziz Müminler!

Coğrafyamız büyük acılar yaşarken Mescid-i Aksâ ve çevresinde olup bitenler, sağduyu sahibi her insanı endişeye sevk etmiştir. Bizler inanıyoruz ki; peygamberleri bağrında barındıran bu mübarek topraklarda bir an önce işgal sona erecek; sağduyu, itidal ve barış hâkim olacaktır. Müslümanların kalbi, insanlığın ortak değeri olan Kudüs’te akl-ı selimin devreye girmesi en büyük temennimizdir.

Şu bir gerçektir ki; Müslümanlar olarak tarihimizde bizi mahcup edecek hak ihlalleri, zulüm, vahşet gibi insanlık dışı uygulamalar yoktur. Ancak bugün kardeşlerimizin maruz kaldığı tüm felaketler, zulümler ve mağduriyetlerden alacağımız dersler vardır. Bir an önce ümmet bilinciyle iman kardeşliğimizi pekiştirmeliyiz. Birbirimizin saygınlığını, haklarını ve kazanımlarını korumalıyız. İslam ümmetinin yeniden aziz bir ümmet olması için her birimiz olanca gücümüzle çalışmalıyız.

Kıymetli Kardeşlerim!

Bizler, millet olarak tarih boyunca Kudüs ve Mescidi Aksâ ile olan gönül bağımızı hiçbir zaman koparmadık, koparamayız. Bu bilinçle bu Cuma vaktinde Rabbimize el açıp şöyle niyaz ediyoruz: Allah’ım! Kudüs’teki ve yeryüzündeki bütün mazlum kardeşlerimizin acısını yüreğimizde hissettir! Bizi basiretsizlerden, ferasetsizlerden, vicdansızlardan, zalimlerden yana eyleme! Allah’ım! Mescid-i Aksâ’yı ve İslam beldelerini işgale yeltenenlere fırsat verme! Müslüman kardeşlerimize içinde bulundukları zor durumdan bir an evvel kurtulmaları için yardım eyle! Bizlere yeniden aziz bir ümmet olarak adaleti ayakta tutmayı nasip eyle! Şu mübarek Cuma günü hürmetine dualarımızı kabul eyle Allah’ım!

