HT Cumartesi köşe yazarı Levent Özçelik İsviçre'nin Cenevre kentini anlattı.

Cenevre’de Rhöne Nehri kıyısında güneşli bir gün... Şehrin neredeyse tamamı Leman Gölü ve Rhöne Nehri kıyısında... Yer bulamayanlar parklarda... Kıyıda Leman Gölü’nde yelken yapanları, Rhöne Nehri’nde kendini akıntıya bırakıp serinleyenleri izliyorum. Sessizliği bozan sadece otomobiller. Ne yelkenliler ne bisikletliler ne de elektrikli motosikletler huzurumu kaçırıyor. Arada gelen otomobiller olmasa kafamı kitabımdan kaldırmayacağım. Yapacak bir şey yok, her zaman olduğu gibi kulaklığımı takıyor ve müziğimi açıyorum. Günümüzde gürültüden kurtulmanın yolu kulaklığı takıp müzik dinlemek. Şehir merkezlerindeki en büyük gürültü kirliliği motorlu taşıtlardan geliyor. Hayal edin, şehrin en işlek caddelerinden birinde, caddenin tam kıyısında kafede oturuyorsunuz, burnunuzun dibinden vızır vızır araçlar geçiyor ancak siz sessizliğin tadını çıkarıyorsunuz. Evet elektrikle çalışan motorlu taşıtlar hayatımıza girdiğinde bu mümkün. Başta Londra, Madrid, Münih gibi şehirler yakın zamanda şehir merkezlerine sadece elektrikli araçların girişlerine izin verecek. Dolayısıyla toplu taşıma ve hizmet araçları, taksiler, özel otolar sadece elektrikli araçlardan oluşacak. Böylece hem çevre hem huzurumuz korunacak.

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR ARTIYOR AMA

Uluslararası Enerji Ajansı’nın araştırmasına göre, dünyada 2015-2022 yılları arasında elektrikli otomobil sayısı 10 kat artacak. Bir başka araştırma 2015’te 1.3 milyon adet olan elektrikli araç sayısının 2022’de 15 milyona çıkacağını söylüyor. Ancak bu petrol tüketiminde atla-deve bir oran olmayacak. “Neden?” derseniz; elektrikli araçların 5 yıl içinde dünyadaki toplam otomobil sayısının yalnızca yüzde 1.1’ini oluşturabilmesi, otomobillerin önemli bölümünün hâlâ benzinle çalışıyor olması. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde petrolün krallığı devam edecek. Örneğin Hindistan’da kişi başına petrol tüketiminin 2020’ye kadar 1.2 varilden 1.5 varile çıkması bekleniyor. Yani yüzde 25’lik bir artış söz konusu. İlave olarak Ortadoğu, Asya, Afrika’da özellikle kamyon filolarının artmasıyla bu daha da korkutucu bir boyuta ulaşacak. Buna karşılık; elektrikli otomobillerin tümü, günlük yakıt tüketimini 200 bin varil azaltacak. Yani bu 2022’de günlük 103.8 milyon varil petrol tüketiminin yalnızca yüzde 0.19’una denk düşecek. Kısacası petrol savaşları daha birkaç jenerasyon sürer. Diğer yandan Mad Max serisinde enerji savaşlarını izlemeye ve hayal etmeye devam edeceğiz.

YAKIN GELECEĞİN AKILLI OTOMOBİLİ NASIL OLMALI?

Elektrikli Smart ve Smart Coupe’yi Cenevre merkezinde, ara sokaklarında ve Leman Gölü kıyısında test ettim. Bu çekici akıllı otomobil sessiz ve yüksek torku ile eğlenceli bir sürüş yaşattı. Sürüş zevki benim için çok önemli, Smart boyutu ve stiliyle özellikle şehir içinde sürücüyü tatmin ediyor. Yakın geleceğin akıllı otomobilleri böyle olmalı. Otonom sürüş açıkçası ilgimi çekmiyor. Trene binmeyi yeğliyorum. Otomobil sadece bir yerden bir yere gitmek için değil, aynı zamanda kullanırken eğlendiğinde güzel. Aracın dolu pil ile sürüş süresi 150-180 km civarında. Ancak yetkililer şehir içi yoğun trafikte 80-100 km’lik bir beklentinin ideal olduğunu söylüyor. Smart ayrıca şehirlere hızlı şarj üniteleri yerleştirecek. Bu cihazlar sayesinde pil 1 saatlik sürede ful dolabilecek. Almanya satış fiyatı yaklaşık 25 bin Euro olacak. Elektrikli Smart Türkiye’de henüz satışa çıkmıyor. Elektrikli otomobillerin gelişimini ve kullanımını artıracak etkenlerden biri de kuşkusuz şehir içi kısa mesafeli kiralık otomobiller. Özellikle yoğun trafikli şehirlerde bu iş kolu giderek büyüyor. Hayatımın bir bölümü Almanya’da geçtiğimden sürekli kullanıyorum. Almanya’da Mercedes desteklediği Car To GO, BMW’nin ise Drive adında bir organizasyonu var. Evet, İstanbul’da hizmet veren bazı markalar var, kıyaslanmaz. Örneğin İstanbul’da sadece AVM’lerden alıp yine AVM’lere bırakabiliyorsunuz. Almanya’da ise daha avantajlı ve kolay. Telefonunuzdaki Drive Now ya da Car to Go uygulamasına açıyorsunuz, size en yakın otomobilleri haritadan gösteriyor. En fazla 200-300 metre uzaklıkta cadde, sokak ya da park yerlerinde oluyor. Yine gittiğiniz yerde sokakta uygun bir yere bırakıyorsunuz. Ücret dakika ile ödeniyor ve genellikle taksiden daha ucuza geliyor. Ücretlere gelince... Dakikası Smart ya da Mini BMW1 31cent, Mercedes 34 cent civarında.

CENEVRE'DE BİRKAÇ MEKAN

Suma Yakitori

Şehrin en iyi yakitori (Japonca tavuk ızgara) mekânlarından. Mirin, şeker, soya sos ile marine edilip kızartılan kebabı, et ve balıktan da yapıyorlar.

Auberge d’onex

Tipik bir İtalyan restoranı. Balık, risotto ve makarna dışında şekerlemeleriyle ünlü.

Carasso

Yaklaşık 150 yıldır özel kavrulmuş kahve üreten Carasso, şehrin en ünlü kahve butiklerinden... Kahve ve çaya dair her şey var.

Birdie

Özel metotlarıyla, ödüllü barista’ları, arabic ve blend kahveleriyle özel bir yer. Kahve yanında atıştırabileceğiniz kek ve bagel’ler de şahane.

Cafe de Rumor

Eski klasik bir kafe. Sadece kahveleri değil dondurmaları da ünlü. 1921’den beri aynı yerde geleneksel dekorasyonuyla ayakta duruyor.

Les Recyclables

11 bin kitaplık koleksiyonuyla şehrin en havalı kafelerinden. Yemek mönüsü iyi. Kafe, akşam üzerinden itibaren bara dönüşüyor.