Son anda düğünü iptal edilmişti, şimdi ise bambaşka bir hayatı var
26 Temmuz 2017 Çarşamba, 15:02:09 | Güncelleme: 15:43:58
HABERTURK.COM
Düğününe günler kala terk edilen Katy Colins, dünyayı gezmeye karar verdi. İşte genç kadının heyecan dolu yaşamı...
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Tam zamanlı bir işte insan kaynakları departmanında çalışan Katy Colins, düğüne haftalar kala nişanlısı Thom Soutter tarafından terk edildi.
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Yaşadıkları dolayısıyla çok üzülen ve hayal kırıklığına uğrayan genç kadın işinden ayrıldı. Ardından evini ve arabasını sattı. Hayatında yeni bir başlangıç yapmaya karar veren Colins, Güney Doğu Asya'ya tek yönlü uçak bileti satın aldı.
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Dünya turuna çıkmayı kafasına koyan Colins, yolculuğu sırasında neler yaşadığını yakınlarına haber vermek için bir blog açtı.
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Bir yandan ülkeleri karış karış gezen diğer yandan da tecrübelerini bu blogla okuyucularına aktaran Colins, bir anda büyük ilgi topladı. Hiç beklemediği kadar çok ilgiyle karşılanan blog dünyanın her tarafından ziyaretçi akınına uğradı.
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Blogunu kitap haline getirmek için teklif alan Colins, bu sırada tanıştığı, muhabir John Siddle ile aşk yaşamaya başladı.
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Hayatının aşkı Siddle ile evlendi ve bir de çocuk sahibi oldu.
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Bu sırada blog yazılarından oluşan ‘Yalnız Kalpler Seyahat Kulübü’ ismini verdiği kitap serisi en çok satan kitaplar arasına girdi.
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Düğününe haftalar kala terkedilen Katy, bu deneyimin hayatı boyunca başına gelen en iyi şey olduğunu söyledi. "İyi bir işim, tatlı bir evim ve huzurlu bir yaşam tarzım vardı ama hayatımda macera eksikti. Dünya’yı dolaşarak bu eksiği giderebileceğimi ummuştum ve şanslıyım ki beklediklerimi buldum." diye de ekledi.