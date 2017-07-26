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Düğününe haftalar kala terkedilen Katy, bu deneyimin hayatı boyunca başına gelen en iyi şey olduğunu söyledi. "İyi bir işim, tatlı bir evim ve huzurlu bir yaşam tarzım vardı ama hayatımda macera eksikti. Dünya’yı dolaşarak bu eksiği giderebileceğimi ummuştum ve şanslıyım ki beklediklerimi buldum." diye de ekledi.