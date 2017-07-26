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Son anda düğünü iptal edilmişti, şimdi ise bambaşka bir hayatı var

26 Temmuz 2017 Çarşamba, 15:02:09 HABERTURK.COM

Düğününe günler kala terk edilen Katy Colins, dünyayı gezmeye karar verdi. İşte genç kadının heyecan dolu yaşamı...

  • 1 Son anda düğünü iptal edilmişti, şimdi ise bambaşka bir hayatı var
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    Tam zamanlı bir işte insan kaynakları departmanında çalışan Katy Colins, düğüne haftalar kala nişanlısı Thom Soutter tarafından terk edildi.

     

  • 2 Son anda düğünü iptal edilmişti, şimdi ise bambaşka bir hayatı var
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    Yaşadıkları dolayısıyla çok üzülen ve hayal kırıklığına uğrayan genç kadın işinden ayrıldı. Ardından evini ve arabasını sattı. Hayatında yeni bir başlangıç yapmaya karar veren Colins, Güney Doğu Asya'ya tek yönlü uçak bileti satın aldı. 

     

  • 3 Son anda düğünü iptal edilmişti, şimdi ise bambaşka bir hayatı var
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    Dünya turuna çıkmayı kafasına koyan Colins, yolculuğu sırasında neler yaşadığını yakınlarına haber vermek için bir blog açtı.

     

  • 4 Son anda düğünü iptal edilmişti, şimdi ise bambaşka bir hayatı var
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    Bir yandan ülkeleri karış karış gezen diğer yandan da tecrübelerini bu blogla okuyucularına aktaran Colins, bir anda büyük ilgi topladı. Hiç beklemediği kadar çok ilgiyle karşılanan blog dünyanın her tarafından ziyaretçi akınına uğradı.

     

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  • 5 Son anda düğünü iptal edilmişti, şimdi ise bambaşka bir hayatı var
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    Blogunu kitap haline getirmek için teklif alan Colins, bu sırada tanıştığı, muhabir John Siddle ile aşk yaşamaya başladı.

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YORUMLAR 1
  • Misafir
    o zaten seni hak etmemis gülüm hayirlisi olsun
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