Müslümanların büyük bir katılımla idrak ettiği Cuma namazı, bu hafta da camilerde yoğun bir katılımla kılınacak. Müslümanlar, Cuam günlerini kutlamak için yakınlarına, dostlarına ve akrabalarına Cuma mesajı gönderiyor. İşte en güzel Cuma mesajları ve resimli Cuma mesajları...

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

Hüzün ağır gelir yüreğe, ama en güzel duayı ettirir sahibine. En güzel dualarda buluşmak dileğiyle. Hayırlı Cumalar...

Müslüman kardeşinin ayıplarını örten, bir ölüyü diriltmiş gibidir. Hayırlı Cumalar...

Bu dünya sana ve sevdiklerine, cennet bahçelerinden bir bahçe olsun. Hayırlı Cumalar...

Aklınıza gelen güzel şeyleri duaya dökün. Bakarsınız yol olur, niyet olur, nasip olur, hallolur... Hayırlı Cumalar.

Allah'ım! Cuma günleri kazanacağımız sevapları, nurdan mürekkeplerle yazdır meleklerine... Hayırlı Cumalar.

Melekler daim duacımız olsun. Yüreğimiz ferah, ilhamımız bol olsun. Sevgili peygamberimiz şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun.

Dua denizinde, İslam gemisinde, Rasulullah gibi bir kaptanla, Kuran-ı Kerim pusulasıyla cennet sahilinde buluşmak ümidiyle. Cumanız mübarek olsun...

Cenent bahçelerinin gülleri yüzüne, bülbüllerin nağmeleri diline, Allah sevgisi gönlüne, bu güzel günün bereketi üzerine olsun. Hayırlı Cumalar...

Güneş, Cuma günlerinden daha hayırlı bir gün üzerine doğmamıştır... Hayırlı Cumalar.

Bizim başımıza hiçbir zaman Allah'ın yazdığından başka bir şey gelmez. Hayırlı Cumalar...

Cuma; aşktır, muhabbettir, berekettir, rahmettir, nurdur. Tüm Müslümanların Cuma'sı mübarek olsun...

Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün Cuma günüdür. Hayırlı Cumalar...

Allah hikmetiyle bir kapıyı kapatırsa, rahmetiyle diğerini açar. Hayırlı Cumalar...

Bir Cuma serinliği bahşet yüreğimize Rabbim. Kırılmalarımıza, acılarımıza, kalp ağrılarımıza merhem olsun. Hayırlı Cumalar...

Rabbim, bizleri sonsuza kadar cennetle şereflendir inşallah... Hayırlı Cumalar.

Dilinizden dua, evinizden huzur, yüreğinizden umut, aklınızdan Rahman ve Resulullah aşkı eksik olmasın. Cumanız mübarek olsun.

Allah'tan bir dua gibi, peygamberden bir armağan gibi sevabınız bol olsun. Hayırlı Cumalar...

Kısa ömrümüz, ebedi cenneti hak edecek kadar bereketli olsun. Hayırlı Cumalar...

RESİMLİ CUMA MESAJLARI

Cuma mesajları

resimli cuma mesajları