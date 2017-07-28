İslam aleminin büyük bir sevinçle beklediği ve kurban kesme ibadetini gerçekleştirdiği Kurban Bayramı, bu yıl da büyük heyecanla bekleniyor. Kurban Bayramı'nı bekleyen milyonlarca vatandaş "Kurban Bayramı ne zaman?" diye soruyor. İşte bu yıl Kurban Bayramı tarihi ve Kurban Bayramı tatili hakkında detaylar...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? (2017)

İslam dininin bir diğer bayramı olan Kurban Bayramı'nda, imkanı olan Müslümanlar kurban kesiyor ve dini ibadetini yerine getiriyor. Bu yıl Kurban Bayramı 1 Eylül 2017 tarihinde başlayacak ve 4 gün sürecek. 4 Eylül 2017 tarihinde sona erecek olan Kurban Bayramı boyunca Müslümanlar, hem ibadetini yerine getirecek, hem de İslam dininin güzelliklerini ön plana çıkaracak.

Kurban Bayramı arefesi ise 31 Ağustos 2017 günü idrak edilecek ve ardından 4 günlük Kurban Bayramı süreci başlayacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban Bayramı yaklaşırken bir yandan da vatandaşlar tatilin kaç gün olacağını merak ediyor. Bilindiği üzere bu yıl Kurban Bayramı ve Zafer Bayramı art arda. Bu sebepten dolayı vatandaşlar iki tatilin de birleştirilmesini bekliyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil ve ertesi gün de Kurban Bayramı arefesi. Kurban Bayramı arefesi eğer tam gün tatil edilirse, bu yıl Kurban Bayramı tatili 6 güne çıkmış olacak.

Zafer Bayramı - 30 Ağustos 2017 (1 gün resmi tatil)

Kurban Bayramı Arefesi - 31 Ağustos 2017 (yarım gün resmi tatil)

Kurban Bayramı 1. gün - 1 Eylül 2017 (resmi tatil)

Kurban Bayramı 2. gün - 2 Eylül 2017 (resmi tatil)

Kurban Bayramı 3. gün - 3 Eylül 2017 (resmi tatil)

Kurban Bayramı 4. gün - 4 Eylül 2017 (resmi tatil)

Henüz bu iki tatilin birleştirildiğine dair resmi bir açıklama yok. Ancak resmi makamlardan bu konuyla ilgili bir açıklama yapılırsa, bu haber üzerinden öğrenebilirsiniz.

KURBAN BAYRAMI'NDA NELER YAPILMALIDIR?

Erken saatte uyanmak,

Bayram Namazı kılmak,

Cemaatle selamlaşmak ve bayramlaşmak,

Aileyle vakit geçirmek,

Küçük çocuklara harçlık vererek sevindirmek,

Güzel ve temiz elbiseler giymek,

Güzel koku sürünmek,

İnsanlarla selamlaşmak,

Akrabaları ziyaret etmek,

Akrabalarla bol bol sohbet etmek,

Mezarlıkları ve şehitlikleri ziyaret etmek,

Küsleri barıştırmak,

Huzurevlerini ziyaret etmek,

Fakir kimselere sadaka vermek,

İnsanlara karşı hoşgörülü olmak.

KURBAN BAYRAMI'NDA İSLAMİ KOŞULLARDA KURBAN NASIL KESİLİR?

Hayvan incitilmeden kesilecek yere götürülür. Devenin dışındakiler kıbleye karşı sol tarafları üzerine yavaşça yatırılır. Kolaylık olması için üç ayağı da bağlanır. Sonra kesecek olan kişi "Allahü ekber, Allahü ekber, lâ İlâhe illallahü vellahü ekber, Allahü ekber ve Lillahilhamd. Bismillâhi Allahü ekber" der. Ara vermeden büyük ve keskin bir bıçakla keser.

Kurbanı kesecek olan kişi, sadece “Bismillâhi Allahü ekber” diye kesse de olur.



Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için, hayvanın yemek ve nefes boruları ile iki şah damarının kesilmesi gerekir.



Kurban kesildikten sonra sahibi, Allah rızası için iki rekat namaz kılar, sonra da dua ederek Cenâb-ı Hak'tan dileklerde bulunur.

Kurban kesilirken dikkat edilmesi gerekenler;

Kesilecek hayvan acı çekmemeli ve hayvana eziyet olabilecek davranışlarda bulunulmamalıdır.

Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.

Yaşlarını doldurmamış, kesimine uygun olmayan hayvanlar kesilmemelidir.

Hayvanın ayakları ve yüzü kıbleye gelecek şekilde sola yatırılmalıdır.

Kıbleye karşı durularak tekbir ve tehlil getirilmelidir.

Tekbir ve tehlil'in ardından Bismillahi Allahu Ekber denilerek hayvanın boğazına keskin bıçak vurulmalı ve herhangi bir şekilde eziyet etmeden hayvan kesilmelidir.

Hayvan tamamen ölmeden kafa veya ayaklarını koparmak, derisini yüzmeye kalkmak ya da hayvana eziyet etmek mekruhtur.

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