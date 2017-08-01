Dünyanın en büyük ormanlarından birine sahip Kanada’da çıkan yangınlar kontrol altına alınmaya çalışılırken, British Columbia Eyaleti’nde bir kişi çalışmalara sıradışı bir yöntemle katkıda bulundu. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Thompson Nehri kenarında çıkan çalı yangınını fark eden Koyne Watson (43), test sürüşü için aldığı sürat teknesini bu işi için kullanabileceğini düşündü. Watson, teknenin süratini artırıp ustaca manevralarla motorunun pervanesinin püskürttüğü suları yanan bölgeye yönlendirmeyi başardı. Watson, bu becerisiyle çevrede yangını endişeyle izleyenlerden alkış aldı. Ancak teknenin motorunu fazla zorlayan Watson, binlerce dolarlık bir arızaya neden oldu.

KANADA CAYIR CAYIR

Kanada’da bu yıl çıkan 818 yangında 427 bin hektar orman alanı kül oldu. Yangınlardan 151’i halen sürüyor. Yangınları söndürmek için karadan ve havadan 2 bin 500’den fazla itfaiyeci çalışma yürütüyor.