Yeni anne olmanın tadını çıkaran Güney Afrikalı top model Candice Swanepoel, yaz aylarına özel güzellik sırlarını anlattı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre 28 yaşındaki model, “Tatilde nasıl bir makyaj yapıyorsunuz?” sorusuna “Son dönemde denediğim ama henüz uzman olmadığım bir trend var: Sahte çiller! Gerçekten çok sevimli görünüyor. Çok ince bir fırçayı kahverengi mat fara batırıyorsunuz. Sonra yüzünüze minik noktalar yapıyorsunuz. Tam bir yaz görünümüne sahip oluyorsunuz” yanıtını verdi.

Sahte çil trendini uygulayanlar arasında ünlü model Kendall Jenner da bulunuyor.