Sadece göz makyajı değil, kaşların şekli de yüz ifadesini değiştirir. HT Magazin ekinde yer alan yazıya göre eğer doğru şekil verilirse, daha belirgin kaşlar, bakışlara anlam katar.

Kaşlar neyle boyanmalı?

Kaşlarınızı kaş boyası ve fırçası, kaş kalemiyle boyayabilirsiniz. Dilerseniz ucu sivri olmayan, küt bir kurşun kalem de kullanabilirsiniz.

Kaşlar hangi renk kalemle boyanmalı?

Eğer beyaz tenliyseniz açık kahverengi tonları, koyu tenliyseniz koyu kahve ve siyah kalem tercih edin. Ten renginizle kaşlarınızı boyadığınız kalemin rengi arasındaki ton farkı yüzünüzde rahatsız edici bir görüntü oluşur.

Kaşlar nasıl boyanmalı?

Kalemi fazla bastırmadan kaşlarınıza vermek istediğiniz şekli çizin. İçini tamamen boyarsanız kaşlarınız yapay görünür. Eğer yatay hareketlerle sadece boşlukları doldurursanız hem doğal bir görüntü oluşur hem de kaşlarınıza istediğiniz şekli vermiş olursunuz.