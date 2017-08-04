Darülaceze’de ‘maharetli eller’

Darülaceze sakinleri; kimisi elektrikli sandalyeyle, kimisi felçli haliyle, kimisi de gören tek gözüyle boyama, kabartma, dokuma, örme ve biçki-dikiş işleri üreterek keyifli vakit geçiriyor ve hayatlarına renk katıyor. Geçmişi 122 yıla dayanan ve 500’ü aşkın kişinin kaldığı Darülaceze’nin Okmeydanı yerleşkesindeki 2 katlı binada sakinler, sabahtan akşama kadar el emeği eserler üretiyor.

El sanatları atölyelerinde; kimisi resim yaparken, kimisi kilim ve battaniye dokuyor, kimileri çorap örerken, kimisi de kâğıt veya renk renk iplerden kadınlar için çanta yapıyor.

48 yaşındaki Orhan Kıran, 28 yıldır kaldığı Darülaceze’de her gün düzenli olarak sabah erkenden atölyeye gittiğini belirtirken, “Ahşaptan resim yaparken kendimi çok mutlu hissediyorum” dedi. Erhan Taşkın ise (57) gönüllü hocalardan çok şey öğrendiklerini, ellerinin yatkın olduğu alanda üretimde bulunduklarını söyledi. Dursun Baysal (67) da battaniye, şal, kaşkol ürettiğini ve bundan da büyük keyif aldığını dile getirdi. Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, ürünlerin kurumun bahçesinde satıldığını ifade etti.