Sivas'ta 'Hobbit' evlerinin sayısı 6'ya yükseldi

Sivas Belediyesi’nin kent yakınındaki mesire alanına 2 yıl önce inşa etmeye başladığı ve dünya genelinde izlenme rekoru kıran ‘Yüzüklerin Efendisi’ adlı filmdeki ‘Hobbit’ evlerine benzeyen yamaç evlerinin sayısı 6’ya yükseldi.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre John Ronald Reuel Tolkien’in yazdığı, Peter Jackson tarafından sinema filmi olarak çekilen ‘Yüzüklerin Efendisi’ ve ‘Hobbit’ filmi serilerinde yer alan ve Hobbit karakterlerinin yaşadığı küçük tepeler içine gömülen evlerden esinlenen Sivas Belediyesi, kente 5 kilometre uzaktaki Paşabahçe Piknik ve Mesire Alanı’na, benzeri evler inşa etmeye başladı. 1+1 olarak inşa edilen 65 metrekarelik yamaç evlerinde mutfak, banyo, tuvalet ve yatak odası bulunuyor. Parkın ziyaretçi akınına uğraması- nın ardından ilk olarak 2 ev inşa eden Sivas Belediyesi, yapılan çalışmalarla bu sayıyı 6’ya çıkardı. Hedefin ise 100 ‘Hobbit evi’ olduğu öğrenildi.