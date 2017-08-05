HT Cumartesi eki köşe yazarı Ali Esad Göksel, bu hafta Kudüs lezzetlerini kaleme aldı.

Bu bir anma gecesi. Boğaz kıyısındayız. Four Seasons Oteli’nin terasında... Ortalığa hâkim sıcaklık, samimiyet geceyi neşeye çekiyor.

Ama gerçek şu ki hatırladıklarımız acı. Hem de çok acı. Geceye imza atan adam var ya. Ölümden dönmüş. Laf olsun diye demiyoruz. Kıyısından değil. Ölümü görmüş ve geri dönmüş bir adam “Dudi”! İstanbul İstiklal Caddesi’ndeki turistlere canlı bomba saldırısı... Bir yıl kadar oldu. Dudi ve arkadaşlarına... Dudi ölenlerin, yakın dostlarının cenazesine katılamadı. Çünkü çok uzun zaman hastanede yattı. Ama ahdetti: Küsmeyecek, onları anmak için tekrar gelecekti. Ve geldi. Dudi özel bir insan. Gerçekten. Öyle doğmuş olmalı. Onda insanları birbirine yaklaştıran bir zamk var. Konuşuyor, dokunuyor, gülüyor. Her an.

(İstiklal Caddesi hatırası... Sadece Dudi hayatta.)

Hareket halinde, tanışıyor ve tanıştırıyor. Adam bir enerji yumağı. Sosyalleşme diye bir kavram var ya... Birisi bana dese ki “Artık o hal ‘Dudi’leşmek’ diye tanımlanacak!”. Şaşırmam, tartışmam. Hak yerini buldu derim. O kadar.

Bakın ben ne denli a-sosyal isem... Dudi tam tersi... Öte yandan bizi birbirimize çok yaklaştıran bir şey var: Mutfak...

Olağanüstü güvenlik önlemlerinin olduğu yemek 15 masa kadardı. Benim hatırımda Musa Dağdeviren/ Çiya kaldı. Onu gördüğüme, eşinin sıhhatine çok sevindim. Aylin Öney Tan ile “Oxford” dedikoduları yapıldı, Claudia Roden anıldı. O gece Four Seasons Oteli’nin desteğiyle gerçekleşti. Elbette bizim adamın bitmek bilmez inadı ve sabrı ile... Yani tam ismiyle söyleyelim, David Dudi Califa başroldeydi.

O gece İsrail’den gelen 9 genç aşçı arı gibi koşuştular. Bazıları ile Kudüs ve Tel Aviv’de tanışmıştım. Her biri özel ve becerikli aşçılar. Yaptıkları yemekler hatırımda. Ama deplasman zor bir iştir. Hele hele mutfakta. O gece için söylenecek tek şey var: Anafikir unutulmazdı... Ve unutulmayacak.

Peki ne idi bu fikir?: “Mutfak yürekleri birleştirir.” Dudi’nin bu sloganı Boğaz kıyısında öyle bir vücut buldu ki... O gece ruhani bir tören kıyafetine büründü... İstiklal Caddesi’nde öğle yemeğine giderken ölenler var ya... Türk mutfağını keşfetmek için İstanbul’a gelen bu dostlarımızı, o dost yürekleri bundan daha kuvvet ile hissedemezdik. Emin olun oradaydılar. Masalara mutfağa dağılmış ve memnundular.

Dudi ile gelen genç İsrailli aşçılar yaratıcı bir mutfağa imza attı. Gelenekle yola koyulan ama yarına uzanan reçeteler. O geceden aklımda kalan iki özel yemeği anmalıyım: Bamyalı ahtapot ızgara. Ayrıca bir uykuluk kasidesi... Yanımda oturan “The. Hungry. Tourist” Dudi’ye “devam” dedim.