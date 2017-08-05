Hemen hemen 5 havalimanlarının tümünde uyuyan insanlarla karşılaşmak sıradan bir vaka. Bankların üzerinde, zeminde ve bazen aklınıza bile gelmeyecek küçücük alanlarda kıvrılıp uyuyan pek çok insan görmek mümkün. Florasan ışıklarının altında, valizleri ve çantalarıyla kendine güvenli bir alan yaratıp orada uyumaya çalışan insanların hepsinin de ayrı bir hikâyesi var. Mutlaka sizlerin başına da gelmiştir. Şüphesiz havalimanlarında dinlendirici uyku için elverişli bir atmosfer ve ortam yok, ancak uyuyabilecek şartları iyileştirmek mümkün. Sözümüz imkânı olanlara, havalimanı otellerini, uyku tüplerini veya lounge’lardaki özel alanları kullananlara değil. Daha kısıtlı imkânlarla yola çıkanlara. Buyurun havalimanlarında uyumak için şartların nasıl iyileştirilebileceğini beraber inceleyelim.

1- HAZIRLIKLI ÇIKIN

Öncelikle seyahat çıkmadan evvel, havalimanlarında uzun süre beklemeniz gerekebileceği ihtimalini ve uyumak zorunda kalacağınızı düşünerek yola donanımlı çıkmalısınız. Bu sebeple iyi bir uyku için yanınızda göz maskesi, kulak tıkacı, boyun yastığı ve üzerinize giymek için kazak, mont gibi kalın giysiler bulundurmalısınız. Eğer telefonla önemli bir işiniz olmayacaksa uçak moduna alsanız iyi olur. Sonra uygun bir mekân aramak gerekiyor. Rahat edeceğiniz bir yer bulduğunuzda ise eşyalarınızın güvede olması icap ediyor. Uyurken telefon, elektronik aletler, mücevherat ve diğer değerli eşyalarınızı açıkta bulundurmayın. Çantalarınıza koyun ve bagajlarınızın üzerindeki fermuarlı kısmın yüzünüze doğru baktığından emin olun. Böylece uyku halindeyken birinin karıştırmasına fırsat vermezsiniz. Eğer ağır bir uykunuz varsa ve uyurken birilerinin eşyalarınızı karıştırabileceğinden endişe ediyorsanız, pek çok havalimanında cüzi bir ücret karşılığında alabileceğiniz özel saklama alanlarında eşyalarınızı tutmalısınız.

2- GÜVENLİ BİR ALAN NASIL BULUNUR?

Birçok yeni nesil havaalanında, vaktini uyuyarak değerlendirmek isteyenler için özel alanlar ve tasarlanmış mobilyalar var. Güney Kore Incheon, Singapur, New YorkJFK Terminal 5 ve Amsterdam Schipol havalimanlarında, rahat uzanma koltukları ve iyi uyumanızı sağlayacak mekânlar düşünülmüş. Öncelikle bulunduğunuz terminalde böyle bir imkân olup olmadığını araştırın. Eğer böyle bir alan yoksa havaalanı personeli tarafından rahatlıkla görülebileceğiniz ve diğer insanların da rahatını bozmayacağınız, tuvalet ve yiyecek alanlarına yakın veya uçuş ekranlarını rahatlıkla görebileceğiniz bir yer temin edin. Güvenlik endişeniz varsa, bir güvenlik kamerasının görüş alanı içinde uygun bir yere yerleşin.

3- ALARMINIZI KURMAYI UNUTMAYIN

Uyuyacaksanız eğer, uçuşunuzdan en az 1 saat önceye alarmınızı kurmayı ihmal etmeyin. Transfer yolcususunuzdur ve check-in, bagaj gibi dertleriniz olmayabilir belki. Siz yine de güvenlik, pasaport, kapıya ulaşmak gibi mesafeleri göze alarak plan yapın. Havaalanının veya havayolunun mobil aplikasyonlarını indirip aktif hale getirin. Böylece siz uyurken uçuşunuzda herhangi bir değişiklik olduysa, gerçek zamanlı bildirimleri alabilirsiniz. Alarmı duymama endişesi taşımanız halindeyse başucunuza kaçta uyanmanız gerektiği ile ilgili bir notu yazın. Mutlaka bir çalışan veya yolcu sizi uyandıracaktır.