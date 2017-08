Üsküdar’da Down sendromlu 10 çalışanın hizmet verdiği “Tebessüm Kahvesi”, vatandaşlar tarafından güler yüzlü servisiyle beğeni topluyor. Üsküdar Belediyesi’nce hayata geçirilen proje kapsamında Burhan Felek Köşkü’nün bahçesinde oluşturulan Tebessüm Kahvesi’nde, yaşları 18-35 arasında değişen 10 Down sendromlu, ortaya koydukları “güler yüzlü” hizmet anlayışıyla engellerin aşılabileceğini gösteriyor. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre geçen yıl 2.5 aylık hijyen, servis ve davranış biçimleri eğitimlerinin sonunda aldıkları sertifikayla meslek hayatına atılan dezavantajlı gençler, aldıkları siparişleri kendilerine özgü sevecen ve sempatik tavırlarıyla müşterilere servis ediyor.

6 SAATLIK VARDIYALARI VAR

Gün içinde 08.00- 20.00 saatleri arasında 5’erli gruplar halinde 6’şar saat olmak üzere iki vardiya çalışan ekip, çay-kahve veya meşrubat içmek ya da bir şeyler yemek için işletmeye gelen müşterilerin de ilgi odağı olmuş durumda. Proje sorumlusu Şermin Çoban’ın öncülüğünde hizmet veren Down sendromlu personeller, barmenlik ve garsonluk vazifelerini ustaca yerine getiriyor.

Üsküdar Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdür Yardımcısı Mustafa Yıldız, Tebessüm Kahvesi’nin dezavantajlı gruplar üzerinde iz bırakacak ve geleceğe taşınabilecek projeler üretmek düşüncesiyle ortaya çıktığını belirtti. “Biz istedik ki vatandaşlarımızı dezavantajlı gruplarla bir araya getirelim, ön yargı silsilesini yıkalım. Aslında bu tür arkadaş- larımız arasında hastalık derecesinde hijyen merakı olanlar var. İşini gerçekten titizlikle, tam bir profesyonel gibi yapıyorlar” diyen Yıldız, Down sendromlu bireylerin yanı sıra ailelerinin de sosyal hayata entegrasyonunu çok önemsediklerini söyledi.

OKUL GIBI ÇALIŞIYOR

Tebessüm Kahvesi’nin aynı zamanda bir okul olduğuna dikkati çeken Yılmaz, “Buraya gelen her arkadaşımız bu sürecin sonunda yaptığımız hizmetlerle piyasada farklı sektörlerdeki işletmelerde, Türkiye’nin marka işletmelerinde görev alabilsin. Biz bunun ilkini gerçekleştirdik. Bir arkadaşımız şu an Boğaz’ın ünlü restoranlarından birinde hizmet veriyor. İstiyoruz ki bu arkadaşlarımız süreç içerisinde, kendi işletmelerini açsınlar” diye konuştu. Projenin Down sendromluların kişisel gelişimlerine de katkı sunduğunu anlatan Yılmaz, “İşletmeyi açtığımızda bu arkadaşlarımızı evlerine servisle götürüp getiriyorduk. Şimdi arkadaşlarımız toplu taşıma araçlarıyla evlerine gidip gelebiliyor. Çarşı pazarda kendi evlerinin ihtiyaçlarını karşılıyor. Bu önemli. Down sendromlu arkadaşlarımız öyle hafif Down sendromlu arkadaşlarımız değiller. Bunu seçerken ‘Hafif Down sendromlu arkadaş- ları seçelim de işletmemiz farklı olsun’ diye düşünmedik. İleri derecede Down sendromlu olan ya da mental anlamda dezavantajlı olan arkadaşlarımız vardı. Şimdi entegrasyonunu tamamlamış, sosyal kültürel yapısını ilerletmiş bir arkadaş grubuyla çalışıyoruz” dedi.

"EV VE ARABA ALACAĞIM"

Down sendromlu kafe çalışanlarından Zuhal Başbülbül ise, çalışmaktan mutluluk duyduğunu ve müşterilerle iyi diyaloglar kurduklarını belirtirken, kazancıyla ev ve araba almayı planladığını ifade etti. Arlin Gültane, “Burada tebessüm etmeyene yer yok” ifadesini kullandı. Emrah Kuru ise misafirleri sevgi ve güler yüzle karşıladıklarını, saygı ve hoşgörüyle hizmet verdiklerini vurguladı.