OLAYLARI FARKLI GÖZLERLE GÖRMEYE HAZIR OLUN!

7 Ağustos saat 21.10’da, 15 derece Kova burcunda bir Ay tutulması gerçekleşiyor. ‘Güçlü dolunay’ olarak bilinen Ay tutulmalarında Güneş-Ay’ın karşı karşıya gelmesiyle, ilişkilerimiz, duygularımız ve içgüdülerimiz tavan yapacak. Kendi ihtiyaç ve beklentilerimizin yanı sıra karşı tarafın ihtiyaç ve beklentileri arasında bir köprü kurmak, denge sağlamak önemli olacak.

Kova burcunda oluşan bu tutulma zihinsel ve entelektüel oluşumları, yeni keşifleri, buluşları, ilişki ve sosyal formları karşımıza getirebilir. Kova burcu astrolojide devrimleri, icatları, bilimi, bilim adamlarını, teknolojiyi, bilgisayarı, elektrik, elektronik, sivil grupları, astrolojiyi, dostlukları, arkadaşlıkları, liberal düşünceyi, demokrasiyi, toplumu ilgilendiren her tür idealizmi, hümanizmi temsil ettiğinden bu alanlardaki konuların hayatımızda hızlanacağını ve değişimlerin bu alanlardan geleceğini söyleyebiliriz. Reformist tavırlar öne çıkabilir. Emek gücü bu tutulmanın konusu olabilir. Entelektüel motivasyonlarımız artabilir.

Bu parçalı Ay tutulması Türkiye açısından da önemli zira tam tepe noktamızla tutulma anında yükselen burç, birleşiyor. İdarecileri temsil eden ve bizim imajımız ve dış dünyadaki görüntümüzle ilgili olan ‘10. Ev’e düşmesi ve tutulma yöneticisi Neptün’ün aynı dereceden Uranüs’le birleşmesi bu tutulmayı güçlü kılabilir.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Parçalı Ay tutulması civarında sosyal ortamlarda hareketlenmeler olabilir. Arkadaşlarınızın hayatındaki değişimlere ortak olabilir, aşk hayatınızdaki gelişmeleri açıklamak durumunda kalabilirsiniz.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bu Ay tutulması kariyer hayatınızda önemli sonuçları; yeni başlangıçları, sonlanmaları hayatınıza hızlı ve beklenmedik olaylarla taşıyacak. Yine aile alanınızda da önemli olaylara açık olabilirsiniz.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Bu tutulmayla seyahat, eğitim, hukuk ve ticaret alanlarınızda beklenmedik olaylara açıksınız. Bu konularda önemli gelişmeler yaşanabilir, olaylara daha geniş bir açıdan yaklaşmanız gerekebilir.



YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortak parasal konulardaki beklenmedik bazı duygusal stresler, gündeminizde normalden daha fazla yer alabilir. Bir vergi, bir borç ve bir ödeme beklenmedik hızlı gelişmelere neden olabilir.



ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İkili ilişkilerinizde beklenmedik gelişmeler yaşayabilirsiniz. İlişkiler adına beklenmedik durum ve koşulların ortaya çıkacağı bir tutulma yaşayacaksınız. Evlilik, söz, nişan gibi kararlar söz konusu olabilir.



BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Tutulmayla beraber işle ilgili konularda zorlanabilirsiniz. İşinizle ilgili konularda hızlı gelişmelere açık olacaksınız. Günlük, rutin işlerinizde birtakım aksamalar, birtakım iniş-çıkışlar oluşabilir.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bu tutulmada aşk hayatınızla ilgili kararlar alabilirsiniz. Çocuğunuzla ilgili konular beklenmedik bir şekilde duygusal konulara bağlanabilir. Sanatsal kreatif işlerinizde hızlı gelişmeler olabilir



AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay tutulmasıyla beraber ailevi ilişkilerinizde hızlı ve tedirgin edici durumlar oluşabilir. Huzursuz etkiler altında olabilirsiniz. Geçmişle ilgili olaylar beklenmedik bir şekilde ortaya çıkabilir.



YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bu tutulmada iletişimsel konularda hızlı ve beklenmedik olaylar yaşayabilirsiniz. Satış, reklam, pazarlama ve bilgisayar alanlarından birinde çalışıyorsanız hızlı ve beklenmedik gelişmeler olabilir.



OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bu tutulmayla beraber parasal konularda beklenmedik durumlar ortaya çıkabilir. Elinize bir miktar para geçebilir. Bütçenizi iyi oturtmalı, ani kararlardan kaçınmalısınız. Yatırımlarınız hızlanabilir.



KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınıza odaklandığınız bu dönemde alacağınız bir karar, hayatınızı derinden etkileyebilir. Partnerinizin kendi hayatında alacağı kararların, sizin hayatınızı da etkilediğini göreceksiniz.



BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Tutulma nedeniyle sürpriz olaylara açıksınız. Bir konunun içyüzü ortaya çıkabilir, kendinizi beklenmedik olaylar içinde bulabilirsiniz. Bu süreçte sağlığınıza özen göstermeniz önemli olacak.





Hande Kazanova / Habertürk Magazin