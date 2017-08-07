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Tüm dünyada milyonlarca izleyicisi bulunan Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisinin performanslarıyla göz dolduran oyuncularının bir zamanki halleri sizi çok şaşırtacak. İşte dizi oyuncularının eski halleri...

Lena Headey - Cersei Lannister