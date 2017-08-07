ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YAŞAM

Game of Thrones oyuncularının eski halleri

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 11:22:35 HABERTURK.COM

Bugünlerde fırtınalar estiren Game of Thrones oyuncularının bir zamanlar nasıl göründüklerini hiç merak ettiniz mi?

  • 1 Game of Thrones oyuncularının eski halleri
    1 | 39

    Tüm dünyada milyonlarca izleyicisi bulunan Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisinin performanslarıyla göz dolduran oyuncularının bir zamanki halleri sizi çok şaşırtacak. İşte dizi oyuncularının eski halleri...

    Lena Headey - Cersei Lannister

  • 2 Game of Thrones oyuncularının eski halleri
    2 | 39

    Emilia Clarke - Daenerys Targaryen

  • 3 Game of Thrones oyuncularının eski halleri
    3 | 39

    Jason Momoa - Khal Drogo

     

    • HABERİN DEVAMI
  • 4 Game of Thrones oyuncularının eski halleri
    4 | 39

    Aidan Gillen - Petyr Baelish

     

  • 5 Game of Thrones oyuncularının eski halleri
    5 | 39

    Liam Cunningham - Ser Davos

     

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000