YAŞAM
Game of Thrones oyuncularının eski halleri
07 Ağustos 2017 Pazartesi, 11:22:35
| Güncelleme: 13:30:50
HABERTURK.COM
Bugünlerde fırtınalar estiren Game of Thrones oyuncularının bir zamanlar nasıl göründüklerini hiç merak ettiniz mi?
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Tüm dünyada milyonlarca izleyicisi bulunan Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisinin performanslarıyla göz dolduran oyuncularının bir zamanki halleri sizi çok şaşırtacak. İşte dizi oyuncularının eski halleri...
Lena Headey - Cersei Lannister
2
2
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Emilia Clarke - Daenerys Targaryen
3
4
4
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39
Aidan Gillen - Petyr Baelish
5
5
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Liam Cunningham - Ser Davos
6
6
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39
Michael Mcelhatton - Roose Bolton
7
7
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39
Jonathan Pryce - High Sparrow
8
8
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Diana Rigg - Olenna Tyrrel
9
9
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Tom Wlaschiha - Jaqen H'gar
10
10
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Carice Van Houten - Melisandre
11
12
12
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39
Nikolaj Coster-Waldau - Jaime Lannister
13
13
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39
Charles Dance - Tywin Lannister
14
14
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39
Peter Dinklage - Tyrion Lannister
15
15
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39
Conleth Hill - Lord Varys
16
16
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39
Iain Glenn - Jorah Mormont
17
17
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39
Jack Gleeson - Joffrey Baratheon
18
18
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39
Maisie Williams - Arya Stark
19
19
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39
Sophie Turner - Sansa Stark
20
20
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39
Alfie Allen - Theon Greyjoy
21
21
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39
Natalie Dormer - Margaery Tyrell
22
22
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39
Isaac Hempstead Wright - Bran Stark
23
23
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39
Richard Madden - Robb Stark
24
25
25
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39
Max Von Sydow - Üç gözlü kuzgun
26
26
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David Bradley - Walder Frey
27
27
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39
Mark Addy - Robert Baratheon
28
28
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39
Thomas Brodie-Sangster - Jojen Reed
29
29
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39
Stephen Dillane - Stanis Baratheon
30
30
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39
Iwan Rheon - Ramsay Bolton
31
31
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39
Rory McCann - Sandor Clegane
32
32
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39
Ross Mullan - White Walker
33
33
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39
Richard Brake - Night's King
34
34
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39
Kristofer Hivju - Tormund Giantsbane
35
35
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39
Gwendoline Christie - Brienne Of Tarth
36
37
38
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