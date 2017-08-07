Özellikle gökbilimciler tarafından büyük merakla beklenen ve 2017'nin dikkat çekici doğa olaylarından olan Ay tutulması, Türkiye'den de izlenebilecek. Peki Ay tutulması saat kaçta? Ay tutulması nereden izlenebilecek? İşte detaylar...

AY TUTULMASI SAAT KAÇTA?

Kendi yörüngesinde dönen Ay'ın kısmen Dünya'nın gölgesine girmesiyle oluşturduğu Ay tutulması, dünyanın birçok bölgesinden çıplak gözle izlenebilecek.

Türkiye'den de gecenin ilerleyen saatlerinde izlenebilecek olan Ay tutulması, saat 20:23'te başlayacak ve 22:18'de sona erecek. Yaklaşık 2,5 saat sürecek olan Ay tutulması öncesinde vatandaşlar büyük heyecanla bu doğa olayının gerçekleşmesini bekliyor.

Tutulma esnasında Ay Oğlak Takımyıldızının önünde olacak.

18:50 Kısmi Tutulma Başlangıcı

20:22 Parçalı Tutulma Başlangıcı

21:20 Azami Tutulum

22:18 Parçalı Tutulma Sonu

23:50 Kısmi Tutulma Sonu

Bu akşam meydana gelecek olan Ay tutulması, gölge konisi olarak da alandırılıyor ve "tam tutulma" şeklinde değil, "parçalı tutulma" şeklinde gerçekleşecek. Tutulmanın en net gözlemi, Rusya'dan yapılacak. Öte yandan Asya, Pasifik, Avrupa ve Ortadoğu gibi çeşitli bölgelerden de Ay tutulması izlenebilecek.

En son Ay tutulması 28 Eylül 2015 tarihinde gerçekleşmiş ve büyük ilgiyle takip edilmişti. Bu akşam gerçekleşecek olan Ay tutulmasının ardından bir sonraki Ay tutulması da 27 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleşecek.

AY TUTULMASI NEDİR?

Ay, bilindiği üzere kendi yörüngesinde belirli bir düzende dönmektedir. Ancak kimi zaman Dünya'nın gölgesine girmektedir. Meydana gelen bu olaya Ay tutulması denir ve Dünya'nın gölgesine giren Ay, Güneş'in parlaklığını kaybetmesinden dolayı kararır.

Dünya, Ay ve Güneş'in bazı değişik durumları kısmi Ay tutulmasını sağlar. Bu durumlarda Ay'ın üzerine Dünya'nın tam gölgesi değil, kısmi gölgesi düşer.

Ay tutulması genellikle yılda iki kere ortaya çıkar. Bazı özel durumlarda Ay tutulmasının hiç ortaya çıkmadığı veya üç defa ortaya çıktığı da olabilir.

Atmosferik şartlara bağlı olarak Ay tutulması esnasında Ay'ın rengi değişebilir. Dünya etrafında kırılan ışıklarda mavi renk yutulur ve kırmızı renk yansıtılır. Böylece Ay, tuhaf bir bakır rengine bürünebilir.

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