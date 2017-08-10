Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her hafta Perşembe akşamı çekilişi yapılan Süper Loto şans oyunu için bu hafta da heyecan sürüyor. Süper Loto'nun 512. hafta çekilişi öncesinde vatandaşlar merakla "Süper Loto saat kaçta çekiliyor?" diye soruyor. Peki Süper Loto çekilişi saat kaçta? İşte bu haftanın Süper loto çekilişine dair detaylar...

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat binası çekiliş salonunda, çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılan Süper Loto çekilişleri, her Perşembe akşamı 21:15'te başlamaktadır.

Çekilişin tamamlanması, kazanan numaraların belirlenmesi ve vatandaşlara duyurulması ise en geç 21:45'tir. Vatandaşlar en geç 21:45'e kadar Süper Loto sonuçlarına ulaşabilecek.

SÜPER LOTO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Süper Loto sonuçları, ilk ve resmi olarak Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden (www.millipiyango.gov.tr) açıklanmaktadır.

Süper Loto'da kazanan numaralar, ikramiye bilgileri, büyük ikramiyeyi kazanan il/ilçe ve çekilişin videosu bu sayfa üzerinden vatandaşlarla paylaşılır.

Süper Loto sonuçları MPİ tarafından resmi olarak açıklandıktan sonra Habertürk Şans Oyunları sayfasına da eklenmektedir. Vatandaşlar Habertürk Şans Oyunları sayfası üzerinden de Süper Loto sonuçlarını görüntüleyebilir.

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SÜPER LOTO'DA GEÇTİĞİMİZ HAFTA 6 MİLYON 977 BİN LİRA DEVRETTİ

3 Ağustos 2017 tarihli Süper Loto sonuçları: 10 - 13 - 24 - 29 - 43 - 50

Süper Loto'nun geçtiğimiz hafta yapılan 511. hafta çekilişinde 6 bilen olmayınca büyük ikramiye 4. kez devrederek ve 6 milyon 977 bin 448 lira 35 kuruş ikramiye devretti.

Aynı zamanda çekilişte 5 bilen 58 kişi 10 bin 909 lira 25'er kuruş, 4 bilen 3 bin 544 kişi 191 lira 50'şer kuruş ve 3 bilen 75 bin 497 kişi de 15 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı.

İkramiye Bilgileri

6 Bilen Kişi Sayısı 4. Devir Kişi Başına Düşen İkramiye 6.977.448,35 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 58 Kişi Başına Düşen İkramiye 10.909,25 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 3.544 Kişi Başına Düşen İkramiye 191,50 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 75.497 Kişi Başına Düşen İkramiye 15,55 TL

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Süper Loto saat kaçta çekiliyor

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