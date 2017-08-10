Her Cuma günü kılınan Cuma namazı ile birlikte Müslümanlar, İslam dininde yalnızca Cuma günleri kılınan Cuma namazı ibadetini yerine getiriyor. Aynı zamanda bayram günü olarak kabul edilen Cuma gününde Müslümanlar birbirlerinin Cuma günlerini tebrik ediyor. Hatta yüz yüze görüşme imkanı olmayanlar ise birbirlerine Cuma mesajı göndererek bu mübarek günü kutluyor. İşte sevdiklerinize, yakınlarınıza ve arkadaşlarınıza gönderebileceğiniz en güzel Cuma mesajları ve resimli Cuma mesajları...

CUMA MESAJLARI - EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

Umutsuz kapılar vardır açılmaz, Rabbimin kapısı büyüktür, kapanmaz. Sen umudunu kaybetme, Rabbim kulunu bırakmaz. Hayırlı Cumalar...

Hüzün ağır gelir yüreğe, ama en güzel duayı ettirir sahibine. En güzel dualarda buluşmak dileğiyle Hayırlı Cumalar...

Aklından geçen güzelliklerin gerçeğe dönüştüğü huzurlu, mutlu, sevgi dolu nice güzel günlere. Cuma gününüz mübarek olsun.

Bu mübarek Cuma gününün hürmetine, hayalini kurduğunuz ne varsa; Rabbim gerçeğe dönüştürsün.

Üzerine güneş doğan en hayırlı gün mübarek Cuma günüdür. Cuma gününüz mübarek olsun.

Ya Rabbi! Sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran bu dilleri boş çevirme... Hayırlı Cumalar!

Her saniye azalan bir ömrün aksine, her nefeste artan bir imana sahip olmak ve Allah'ın affına erişebilmek duasıyla. Hayırlı Cumalar...

Ömrümüzün hikayesini yazan en büyük ve en güzel yazıcı olan Rabbim, gönlünüzden geçen güzellikleri alnımıza kader diye yazsın. Hayırlı CUMALAR...

Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın, O aldatıcı şeytan da, Allah hakkında sizi aldatmasın. Selam ve dua ile, Cumanız mübarek olsun.

Gönüller bir olsun, mekanlar kimin umrunda. Kardeşlik sevgi hissetmektir, arada yollar olsa da. Hayırlı Cumalar dilerim...

Dilimize düşen, kalbimizden geçen; bizim bilemediğiniz ama bizim için hayırlı olan ne evarsa dua olup kabul olur inşAllah. Hayırlı Cumalar...

Senden başka ilah yoktur. Seni her türlü noksandan tenzih ederim. Gerçekten ben kendine zulmedenlerden oldum. Cuma'mız Mübarek Olsun...

Önce yollar uzanır, Hakk'a yürümek için. Tomurcuk güller açar, onu görmek için. Dua eden biri var, senin için. Sen de dua et, Allah için. Cuma'nız mübarek olsun...

Allah hikmetiyle bir kapıyı kapatırsa, rahmetiyle diğer kapısını açar. Hayırlı Cumalar.

Günümüz CUMA'ya açılırken, sen bizi kapından eli boş gönderme Ya Rabbim! Hayırlı Cumalar...

Melekler daim uacımız olsun. Yüreğimiz ferah, ilhamımız bol olsun. Sevgili Peygamberimiz şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun...

Kur-an'ın nuruyla nurlanmak, Kevser suyuyla aklanmak, HazretiM Muhammed (s.a.v) sancağı altında toplanmak dileğiyle. Hayırlı CUMALAR...

Kalbimiz imana, gönlümüz İslama, dilimiz Kur-an'a, kulağımuz ezana, gözümüz nura doysun. Evlerimiz huzurla dolsun, Cuma'nız mübarek olsun...

"Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem" diyen sevgilinin (s.a.v.) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile. Hayırlı Cumalar dilerim...

Bugün öyle bir Cuma olsun ki; affolunmayan kul, kabul olunmayan dua, şifa bulamayan hasta, huzur bulamayan kalp, Allah demeyen dil kalmasın.

Aldığınız koku, cennetin kokusu olsun. Yaslandığınız duvar, Kabe'nin duvarı olsun. Etrafınız allah dostları ile dolsun, Cuma'nız hayırlı olsun...

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla! De ki: Rabbim! Bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın... Cumanız mübarek olsun...

Bu mübarek günde her şey dilediğiniz gibi gerçek olsun. Dua ile kalın, Cuma'nız mübarek olsun...

Sen Allah'a güven, hiç beklemeğin anda çiçek açar umutlar... Hz. Mevlana

Allah'ım! Aklıma ilim ve hikmet, fikrime feraset ve basiret, bedenime sıhhat ve afiyte, ruhuma da takamül ve metanet ihsan eyle. Cumanız mübarek olsun...

Dilimize düşen, kalbimizden geçen, bizim bilemeziğimiz ama bizim için hayırlı olan ne varsa, dua olup kabul olsun inşallah....

Rabbim Cuma'yı nurlandırdığı gibi, gönlünüzü de nurlandırsın...

Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrıldığınız zaman, Allah'ı anmaya koun ve alışveirşi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. Cumanız mübarek olsun...

Dünya, ahiretin tarlasıdır. Rabbim dünya denilen bu tarlaya ahirette hasadını yapabileceğimiz ameller ekmeyi nasip etsin. Dualarınız kabul, Cuma'nıa mübarek olsun.

Cuma gününde makbul bir saat vardır. Duasını bu saate getiren Müslüman'a, Allah dilediğini verir.

Rabbim bu mübarek Cuma gününde, evinizden neşe, sağlık, huzur ve mutluluk eksik etmesin. Hayırlı Cumalar...

Ey Rabbimiz! Herkesin hesaba çekildiği gün tüm yakınlarımızı bağışlasın inşAlllaah

RESİMLİ CUMA MESAJLARI - RESİMLİ CUMA SÖZLERİ

Cuma mesajları

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en güzel cuma mesajları