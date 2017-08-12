İstanbullular iki ayrı organizasyonla su sporlarına doyacak. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre etkinliklerin ilki bugün kiteboard şöleni ile başlayacak. Avrupa Kiteboard Şampiyonası, Maximum Kiteboard Turkish Open ve İstanbul Boğazı yarışlarının gerçekleştirileceği İstanbul Kite Festival organizasyonu Boğaz’da start alacak. Türkiye Yelken Federasyonu’nun himayesinde Oli Spor Kulübü ve Playmaker Sports & Entertainment tarafından organize edilen etkinlik, 20 Ağustos Pazar günü sona erecek. Bugün Cross Bosphorus Race etabı ile başlayacak etkinlikte, Avrupa ve Türkiye şampiyonası müsabakalarının devamı 20 Ağustos’a kadar Kilyos sahilinde gerçekleştirilecek. Maximum Kiteboard Turkish Open’da 200 sporcunun Türkiye şampiyonluğu için mücadele edeceği, Avrupa Kiteboard Şampiyonası’nda ise 22 ülkeden 60 sporcunun yer alacağı duyuruldu.

MALTEPE’DE FESTİVAL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi kuruluşu Spor İstanbul tarafından düzenlenen İstanbul Su Sporları Festivali, yarın düzenlenecek. Maltepe’de bulunan Orhangazi Şehir Parkı’nda gerçekleştirilecek organizasyonda, yüzme yarışları, dragon bot yarışları, Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası yarışları ile sutopu müsabakalarının yapılacağı duyuruldu. Organizasyon kapsamında ayrıca, dünya dalış rekortmeni Şahika Ercümen’in katılacağı söyleşiler ve çok sayıda sahne gösterisi de yapılacak.