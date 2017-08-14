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Marmaray kazısında tarihi mezar kalıntılarına ulaşıldı

Kartal'da devam eden Marmaray projesi çalışmaları sırasında tarihi mezar kalıntıları ortaya çıktı

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Kartal Belediye Başkan Vekili ve Yardımcısı Gülcemal Fidan, Kordonboyu Mahallesi'nde yapımı devam eden Marmaray Projesi kapsamında, tespit edilen tarihi mezar kalıntıları üzerinde çalışmaların başladığını belirtti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Fidan, ilçede yapımı devam eden Marmaray projesi çalışmaları sırasında ortaya çıkan tarihi mezar kalıntılarının bulunduğu alanda inceleme yaptı.

Yetkililerden Kartal Hasan, Ali Yücel Kültür Merkezi önünde devam eden çalışmalar esnasında bulunan tarihi mezar kalıntılarına ilişkin bilgi alan Fidan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kartal tarihi bir yer. Dragos kazı alanında olduğu gibi Kordonboyu Mahallesi'nde yapımı devam eden Marmaray Projesi kapsamında tespit edilen tarihi mezar kalıntıları üzerinde çalışmalar başlamış olup biz de Kartal Belediyesi olarak çalışmaları takip edeceğiz." 

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