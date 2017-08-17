HT Magazin ekinde yer alan yazıya göre bu yazın en şık 5 kombini...

1-Bu sezon aynı rengin farklı tonlarını giymek çok moda. Koyu pembe bir etekle daha açık tonda bir pembe gömleği kombinleyebilirsiniz. Beyaz ayakkabılar sizi her zaman şık gösterecektir.

2-Sıcak havalarda tek parça bir şıklık istiyorsanız tercihinizi tulumdan yana kullanabilirsiniz. Tulumunuzda kemer kullanarak belinizin kıvrımını ortaya çıkarabileceğinizi unutmayın! Bu kombini spor ayakkabı ile tamamlayabilirsiniz.

3-Hiçbir sezonu jean’siz düşünemiyoruz. Bu sıcakta nasıl olur diyorsanız size boyfriend denimi tavsiye ederiz. Kombininizi tişörtle tamamlayarak retro görünüm elde edebilirsiniz.

4-Hem omuz hem de bacak dekoltesi olan uzun elbiseler yazın kurtarıcısı. Eminiz herkesin dolabında buna benzer bir elbise vardır.

5-Abartıdan uzak olmayı seviyorsanız bu kombin tam size göre! Beyaz denim etek ve sade bir tişört ile son derece şık görünebilirsiniz.