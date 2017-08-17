Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ertuğrul Tunçel, ‘Konuklarımız’ olarak nitelendirdiği kedi ve köpeklere nasıl daha iyi hizmet edebileceklerine dair çalışma yaparken Marmara Üniversitesi’nden mezun müzik öğretmeni Melis Çelti’nin kendilerine müzik önerisinde bulunduğunu söyledi. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Tuncel, Çelti’nin aralarında Türk besteci Adnan Saygun ve Alman Barok müzik bestecisi Johann Pachelbel, Mozart’ın 40’ıncı Senfoni’si, Antonio Vivaldi’den ‘4 Mevsim’i başta olmak üzere dünyaca ünlü çeşitli klasik müzik sanatçılarının 27 ayrı eserini belirlediklerini söyledi.

‘STRESLERİNİ AZALTIYOR’

Veteriner İşleri Müdürü Ertuğrul Tunçel, klasik müzek eserleriyle hayvanların sakinleştiklerini, gördüklerini belirterek, “Seçilen klasik müzik eserlerini bir hatla hoparlörler aracılığı ile her gün 08.00-17.00 saatleri arasında hayvanlarımıza dinletiyoruz. Bunların arasında Pyotr Ilyiç Çaykovski, Ludwig van Beethoven’e ait olanların yanı sıra özel olarak seçilmiş besteler var. Hakikaten müzik, hayvanların o anki streslerini de azaltıyor. Biz bunu burada yaşadık.