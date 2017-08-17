Türkiye Üstün Zekâlı ve Dâhi Çocuklar Eğitim Vakfı’nın (TÜZDEV Akademi) atölye çalışmaları, Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde eylülde kapılarını açacak. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre üstün yetenekli çocukların özel eğitim ihtiyacını karşılayacak TÜZDEV Akademi’de 6-12 yaş arası üstün yetenekli çocuklar için “Drama”, “Eğlenceli Bilim”, “Resmen Matematik”, “Akıl Haritaları”, “Lisan” ve “Robotik” atölyeleri gerçekleştirilecek. Drama atölyesinde çocukların kendilerini daha iyi ifade edebilmesi ve doğru yerde doğru cevap verebilmesi amaçlanırken, çocuklar “Resmen Matematik” atölyesinde resim yaparak problem çözmeyi öğrenecek. “Akıl Haritaları” atölyesinde kendi çizimleriyle not almayı, “Lisan” atölyesinde şarkı, oyun ve canlandırmalarla dil eğitimi alacak. Seçmeli “Robotik” atölyesinde ise özel robot setleri ile grup olarak faaliyet yapmanın bilincine varacak.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER