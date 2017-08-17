Cuma günleri, İslam aleminde bayram olarak kabul edilen ve yalnızca bu güne özel olarak kılınan Cuma namazının idrak edildiği gün olarak bilinmekte. Mübarek günler arasında yer alan Cuma günlerinde, Müslümanlar birbirlerinin Cuma gününü kutluyor. Ancak birbirini göremeyen veya uzakta olan vatandaşlar da birbirine Cuma mesajları gönderiyor ve Cuma gününü böyle kutluyor. İşte Cuma mesajları ve en güzel resimli Cuma mesajları...

CUMA MESAJLARI (2017)

● Cuma; aşktır, muhabbettir, berekettir, rahmettir, nurdur. Tüm Müslümanların Cuma'sı mübarek olsun.

● Bütün dünya lezzetleri bir araya gelse, Allah dostluğundan doğan lezzetin bir saniyesi kadar bile olamaz... Hayırlı Cumalar.

● Allah'ım! Bizi bize bırakıp şeytanın ve nefsimizin elinde oyuncak eyleme. Bizi rızanı kazanıp cennette cemalini görenlerden eyle. Hayırlı ve nurlu Cumalar...

● Allah'ım! Rızkımıza bolluk, kalbimize ferahlık, ömrümüze bereket ver. Hayırlı Cumalar...

● Rabbim! Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan, gözümüzü ve malımızı haramdan muhafaza eyle. Hayırlı Cumalar...

● Ya Rab! Sen her şeye kadirsin. Dualarımızı kabul, bizi kendine kul kabul et. Hayırlı Cumalar...

● Aklınıza gelen güzel şeyleri duaya dökün. Bakarsınız yol olur, niyet olur, nasip olur; hallolur! Hayırlı Cumalar...

● Size bir selam verildiği zaman, ondan daha güzeliyle veya aynı selamla karşılık verin. Şüphesiz Allah, her şeyin hesabını gereği gibi yapandır. Allah'ın selamı üzerinize olsun, Cumanız mübarek olsun...

● Allah'tan bir dua gibi, Peygamber'den bir armağan gibi sevabınız bol olsun! Hayırlı Cumalar...

● Allah'ım, dualarımın kabul olmasını engelleyen tüm günahlarımı affet. Hayırlı ve nurlu Cumalar...

● Ey gece! Bu karanlığın ardı Cuma aydınlığı... O vakit, ayetlerden oku aşkı. İhrama girmiş süveydan... Melekler tavaf ediyor arşı... Hayırlı Cumalar...

● Bu mübarek Cuma gününün hürmetine, hayalini kurduğunuz ne varsa; Rabbim gerçeğe dönüştürsün.

● Namaz dinin direğidir, kim namaz kılarsa dinini korumuş olur. Kim namazı terk ederse, dinini yıkmış olur. Hayırlı Cumalar...

● En güzel dua, başkasının haberi olmadan edilendir. Adınızın bugün çok anılması dileğiyle. Hayırlı Cumalar...

● Özel günler dostların varlığıyla, mübarek geceler duaların ihlasıyla, Cuma günü ise Müslümanların buluşmasıyla değerlidir. Rabbim hayırlı işlerde bizleri buluştursun, Cuma'nız mübarek olsun...

● Allah'ım senden başka el açacak hiçbir makam yoktur. Senden başka gidecek hiçbir kapımız yoktur. El açtık huzurunda; bizi Kur'an'dan, imandan ve İslam'dan ayırma.

● Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz elbette bu sizin için daha hayırlıdır. Hayırlı Cumalar...

● Şükür ki; karanlığı aşan, Cuma'ya ulaşan dualarımız var. Cuma gününüz mübarek olsun.

● Ya Rab! Bizleri Kur'an-ı Kerim'i rehber eden, senin istikametinde giden salih kullarından et. Cumanız mübarek olsun, gönlünüz huzurla dolsun.

● Ben işimi Allah'a havale ediyorum. Şüphesiz ki Allah, kullarını görür ve gözetir. Hayırlı Cumalar...

● Bırak hayallerini, sal dualarını arşa... "Ol" deyince oldurana, "Dur" deyince durdurana... Hayırlı Cumalar.

● Allah'ım, bu dünyanın tüm fenalıklarından sana sığınırım. Dualarımızı geri çevirme Allah'ım. Herkesin Cuma'sı mübarek olsun.

● Ya Rabbi! Sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri ne olur boş çevirme...

● Allah'ım, bana ve sevdiklerime; taşıyamayacağımız yük, çaresini bulamayacağımız dert verme...

RESİMLİ CUMA MESAJLARI

Cuma mesajları

en güzel cuma mesajları

resimli cuma mesajları

En güzel resimli Cuma mesajları