İstanbul’daki Kadir Has Üniversitesi’nin Cibali Yerleşkesi arkasında Yabancı Diller Yüksekokulu olarak kullanılması öngörülen binanın inşaatı çalışmalarında, henüz dönemi belirlenemeyen tarihi eser çıktı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre su toplama sarnıcının bir ünitesi olduğu düşünülen yapı, koruma altına alındı. Önceleri 3 katlı bir işhanı bulunan alanda çıkan eserin sergilenmesine karar verildi. Buna göre inşaat yapılacak ve eser yapının içinde kalacak. Eser, etrafı çevrilerek sergilecek. Türk ve İslam Eserleri Müzesi tarafından yapılan kazı çalışmalarının devam ettiği, eserin tarihi ve niteliğinin ancak kazı sonuç raporu çıktıktan sonra kesinlik kazanacağı öğrenildi.

Konuya ilişkin KHAS tarafından yapılan açıklamada da şu ifadeler kullanıldı: “Mevcut inşaat alanı içerisinde varlığı önceden bilinen bir su toplama sarnıcı bulunmaktadır. Bu nedenle inşaata başlanmadan önce ilgili yapı- nın arkeologlarla birlikte tespiti yapılarak, rölöve, hasar tespit ve müdahale projeleri hazırlanmış ve İstanbul 1 Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na sunulmuştur. Kurulun 18 Kasım 2016 tarih ve 2229 sayılı kararı ile bu projeler onaylanmıştır.” Daha önce Cibali Tütün Fabrikası restorasyonu ile Cibali Yerleşkesi altında bulunan Seferikoz Sarnıcı’nın koruma altına alınması işlemlerini gerçekleştiren Kadir Has Üniversitesi, bu projesiyle “aslına en uygun mimari restorasyon” dalında en prestijli ödüllerden biri olan Europa Nostra Ödüllü almıştı.

kadir has üniversitesi

tarihi eser