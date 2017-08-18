İspanya’da bir yavru yunusun, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen tatilcilerin elinde can vermesi hayvanseverlerin büyük tepkisine yol açtı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Almeira şehrinde kumsala vuran bir yavru yunus tatilcilerin ve turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Tatilciler denizdeki dişi yavruyu ellerine alarak, fotoğraf çektirmek için sıraya girdi. Yunus yavrusu kısa bir süre sonra hayran kitlesinin kucağında öldü. Deniz kaplumbağalarını ve vahşi yaşamı korumak amacıyla çalışmalar yapan Equinac adlı sivil toplum kuruluşu, yunusun stresten öldüğünü belirterek sert tepki gösterdi. Kuruluşun açıklamasında, “Görevlilere daha erken haber verilseydi yavru yunus kurtarılabilirdi” ifadesine yer verildi. Facebook’tan bir paylaşımda bulunan Equinac, “İnsanlar, en mantıksız hayvanlar. Birçok insan dehşete düşmüş, açlık çeken ve annesiz bir canlı ile empati kurmaktan yoksun. Tüm bencillikleriyle, hayvanlar stres içinde olsa bile tek istedikleri fotoğrafını çekip dokunmak” ifadesini kullandı.

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