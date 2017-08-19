HT Cumartesi ekinden Sema Ereren, sporun önemini anlatan bir yazı kaleme aldı.

Sadece plajda tüm gözlerin üzerinize çevrilmesi için değil; aşk hayatınızı yoluna koymak için de spor şart! Zira Harvard Üniversitesi araştırmacıları, 60’lı yaşlardaki erkek ve kadın yüzücülerin cinsel yaşantılarının kendilerinden 20 yaş küçükler kadar renkli olabileceğini söylüyor. Ancak kaş yaparken göz çıkarmayın, spordan sonra artan iştaha dikkat!

Neden haftalardır hiçbir şey yememiş kadar açım ve dünyaları yesem de doymayacağım? Çünkü spor yaptım... Özel hocamla spor yapmaya başladıktan birkaç hafta sonra vücudum adeta şişmeye başladı. Eh, avuç avuç badem, babamdan çok et yersem olacağı bu. Neticede spor yapmak bana her şeyi sınırsız yiyebilme hakkı vermiyor. Sonradan anladım.

Eminim benim birkaç yıl evvel yaşadığım bu talihsizliği siz de yaşamış, spordan sonra kendinize hâkim olamadan tabak tabak yemek yemiş, harcadığınız kalorinin katbekat fazlasını birkaç dakika içinde midenize indirmişsinizdir. ABD’li Doç. Dr. Enette Larson-Meyer, egzersiz yapanların yapmayanlara göre en az yüzde 50 daha çok yemek yemeye meyilli olduğunu söylüyor ve uyarıyor: Bu grubun çoğunluğu kadın, aman dikkat! Peki spordan sonra açlık krizlerimizin nasıl önüne geçelim?

- Mayo Clinic’ten beslenme uzmanı Emily Brown, “Spordan sonra açlık kriziniz dizginlenemez durumdaysa yediklerinizi sindirmek şartıyla ana öğünlerinizden birinin sonrasında spor yapın” önerisinde bulunuyor.

- Cornell Üniversitesi, spor sonrası açlık krizine çare arayanlara “İşin içine eğlence katın” diyor. Yani spor sizin için zorunluluk olmasın, onu eğlenceli hale getirin. Bedenini fazla zorlamayın. Çünkü araştırmalar keyif alarak yaptığınız egzersizin sonrasında yemeğe saldırma ihtimalinizin azaldığına işaret ediyor.

- Kalori limitlerinizi zorlamayın. 1 saatten az spor yaptıysanız spor sonrası atıştırmalığınız ortalama 150- 200 kaloriyi geçmemeli. 1 saatten fazla spor yaptıysanız ve yakın zamanda ana öğün yemediyseniz spordan sonra uzun saatler geçmeden ana öğününüzü hazırlayın.

- Spordan sonra eve dönene dek uzun bir süre geçecekse çantanıza sizi yatıştıracak bir şeyler atın. Süt spor sonrası açlık krizinize en iyi gelen, pratik atıştırmalıklardan.

- İyi ya da kötü spor sonrası yeme alışkanlığınız olmasın. Çünkü spor yapmadığınızda da vücut bunu ister. Mesela 500 kalorilik bir smoothie’yi her defasında isteyebilir. Buna karşı her defasında farklı seçimler yapın. Farklı antrenmanlara değişik yeme düzeni belirleyin.

- Teknolojiye çok da güvenmeyin. Kalori ölçen cihazınızın şaşırma payını göz ardı etmeyin. Bedeninizi daha çok dinleyin.

- 3 ara öğün, ana öğünler arası açlık krizinizi frenler ve enerjinizin düşmesini engeller. Mesela yaban mersinli yoğurt, ceviz ve üzümle ara öğün yapın.

- Spordan sonra yemek yemek önemli ama aç hissetmiyorsanız zorla yeme isteği uyandırmayın. O kalorileri bir sonraki öğününüze saklayın.

“Çok efor sarf ettim, enerjim düşmesin” deyip gerektiğinden fazla karbonhidrat tüketmeyin, aksi halde birkaç haftaya şişmeye başlayacaksınız. Egzersiz sonrası kaslarda azalan karbonhidrat mutlaka yenilenmeli ancak spor sonrası 2 tabak makarna yeme hakkımız yok. Uzmanlar kadınlara en az 50 gram, erkeklere 70 gram karbonhidrat öneriyor.

- Spor yaptığınız günlerde yeteri kadar protein almaya özen gösterin. Aksi halde kas kitlenizde kayıplar yaşanır. Ama protein tüketiminde aşırıya kaçmayın... Uzmanlar vücudumuzun ortalama protein ihtiyacının en fazla ağırlığımız başına 1.7 gram oolduğunu söylüyor. Proteinin fazlası yağ olarak depolanıyor veya atılıyor. Dahası vücudunuzun ihtiyaç duyduğu proteinden fazlasını tüketirseniz kalsiyum dengenizde bozulma, vücudunuzda keton birikimi görülebilir, böbrekleriniz ve kalbiniz olağandan fazla yorulabilir.

ABD’li Doç. Dr. Enette LarsonMeyer, egzersiz yapanların yapmayanlara göre en az yüzde 50 daha çok yemek yemeye meyilli olduğunu söylüyor.

Spordan sonra aşk hayatınıza da doping yapacak atıştırmalıklar

- Kinoalı, somonlu salata hem doyurucu hem de besleyici olduğundan uzmanların en sık tavsiye ettiği öğünlerden. Yanında yarım avokado da tüketebilirsiniz.

- Spor sonrası ana öğün olarak tahıllı ekmeğin arasına ton balığı, domates ve roka koyarak yiyebilirsiniz. Bol kalorili sosları kullanmamak şartıyla tavuklu makarna, otlu peynirli omlet ya da hindi fümeli sandviç de yiyebilirsiniz.

- Et ya da balık yiyecekseniz taze baharatlarla harmanlayarak pişirin. Onları sevmiyorsanız baklagil de yenebilir.

- Spor yaptığınız günlerde yüksek C vitaminden zengin bir ara öğün için 1 dilim ananas veya 1 kivi tok hissetmenizi sağlar. Antioksidan olan A, C ve E vitaminleri kaslarda biriken serbest radikalleri arındırır.