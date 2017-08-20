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Güneş tutulması saat kaçta? (21 Ağustos 2017) Güneş tutulması ne zaman?

Güneş tutulması saat kaçta? 21 Ağustos 2017 Güneş tutulması ne zaman?

Amerika Kıtası'ndan çıplak gözle gözlemlenebilecek olan Güneş tutulması için bekleyiş sürüyor. Peki 21 Ağustos 2017 Güneş tutulması saat kaçta? İşte detaylar...

20 Ağustos 2017 Pazar, 10:57:18 Güncelleme: 11:01:12

Dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından heyecan ve merakla beklenen Güneş tutulması için geri sayım başladı. Tüm Kuzey Amerika'da görüntülenebilecek olan Güneş tutulması öncesinde vatandaşlar merakla "Güneş tutulması saat kaçta?" ve "21 Ağustos 2017 Güneş tutulması saat kaçta?" diye soruyor. Peki Güneş tutulması saat kaçta? İşte tüm detaylar...

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'nde görüntülenecek olan tam Güneş tutulması, milyonlarca kişi tarafından büyük merakla bekleniyor. Ay'ın Güneş'i ve atmosferi kaplayacağı an tutulma gerçekleşecek ve Kuzey Amerika'da tam Güneş tutulması olarak gözlemlenecek.

Meydana gelecek olan Güneş tutulması; Salem, Oregon'dan Charleston Güney Carolina arasından tam olarak izlenebilecek. Güneş tutulması, bu güzergahın dışında kalan yerlerden ise parçalı şeklinde gözlemlenecek.

Tam tutulma evresi 2 dakika 45 saniye sürecek olan Güneş tutulması, yaklaşık 90 dakika sürecek. 90 dakika boyunca Ay, Güneş'in önüne geçecek ve yalnızca ABD kıtasından çıplak gözle görülebilecek. Merakla beklenen Güneş tutulması, Türkiye saatiyle akşam saatlerinde gerçekleşecek. 

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), gerçekleşecek olan Güneş tutulmasının izlenebilmesi için bir internet sitesi oluşturdu. Güneş tutulmasınının çıplak gözle gözlemleneceği bölgelerde bulunmayan vatandaşlar, Güneş tutulmasını bu internet sitesinden canlı olarak izleyebilecekler.

NASA TARAFINDAN KURULAN GÜNEŞ TUTULMASI İZLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

DÜNYADA MEYDANA GELECEK OLAN TÜM GÜNEŞ TUTULMALARI

Tutulma Tarihi Nereden Görülecek? Tutulma Türü
21 Ağustos 2017 Amerika Kıtası Tam
15 Şubat 2018 Kuzey Amerika Parçalı
13 Temmuz 2018 Güney Avustralya Parçalı
11 Ağustos 2018 Kuzey Avrupa Parçalı
6 Ocak 2019 Doğu Asya Parçalı
2 Temmuz 2019 Kuzey Amerika Tam
26 Aralık 2019 Kuzey Asya Halkalı
21 Haziran 2020 Kuzey Asya Halkalı
14 Aralık 2020 Kuzey Amerika Tam
30 Nisan 2060                 Kuzey Afrika, Türkiye, Orta Asya Tam                          

TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK GÜNEŞ TUTULMALARI

Tutulma Tarihi Türkiye’de Görülme Türü
30 Nisan 2060 Türkiye’den TAM görülecektir.              
3 Eylül 2081 Türkiye’den TAM görülecektir.
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