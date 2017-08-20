Dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından heyecan ve merakla beklenen Güneş tutulması için geri sayım başladı. Tüm Kuzey Amerika'da görüntülenebilecek olan Güneş tutulması öncesinde vatandaşlar merakla "Güneş tutulması saat kaçta?" ve "21 Ağustos 2017 Güneş tutulması saat kaçta?" diye soruyor. Peki Güneş tutulması saat kaçta? İşte tüm detaylar...

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'nde görüntülenecek olan tam Güneş tutulması, milyonlarca kişi tarafından büyük merakla bekleniyor. Ay'ın Güneş'i ve atmosferi kaplayacağı an tutulma gerçekleşecek ve Kuzey Amerika'da tam Güneş tutulması olarak gözlemlenecek.

Meydana gelecek olan Güneş tutulması; Salem, Oregon'dan Charleston Güney Carolina arasından tam olarak izlenebilecek. Güneş tutulması, bu güzergahın dışında kalan yerlerden ise parçalı şeklinde gözlemlenecek.

Tam tutulma evresi 2 dakika 45 saniye sürecek olan Güneş tutulması, yaklaşık 90 dakika sürecek. 90 dakika boyunca Ay, Güneş'in önüne geçecek ve yalnızca ABD kıtasından çıplak gözle görülebilecek. Merakla beklenen Güneş tutulması, Türkiye saatiyle akşam saatlerinde gerçekleşecek.

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), gerçekleşecek olan Güneş tutulmasının izlenebilmesi için bir internet sitesi oluşturdu. Güneş tutulmasınının çıplak gözle gözlemleneceği bölgelerde bulunmayan vatandaşlar, Güneş tutulmasını bu internet sitesinden canlı olarak izleyebilecekler.

NASA TARAFINDAN KURULAN GÜNEŞ TUTULMASI İZLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

DÜNYADA MEYDANA GELECEK OLAN TÜM GÜNEŞ TUTULMALARI

Tutulma Tarihi Nereden Görülecek? Tutulma Türü 21 Ağustos 2017 Amerika Kıtası Tam 15 Şubat 2018 Kuzey Amerika Parçalı 13 Temmuz 2018 Güney Avustralya Parçalı 11 Ağustos 2018 Kuzey Avrupa Parçalı 6 Ocak 2019 Doğu Asya Parçalı 2 Temmuz 2019 Kuzey Amerika Tam 26 Aralık 2019 Kuzey Asya Halkalı 21 Haziran 2020 Kuzey Asya Halkalı 14 Aralık 2020 Kuzey Amerika Tam

30 Nisan 2060 Kuzey Afrika, Türkiye, Orta Asya Tam

TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK GÜNEŞ TUTULMALARI

Tutulma Tarihi Türkiye’de Görülme Türü 30 Nisan 2060 Türkiye’den TAM görülecektir. 3 Eylül 2081 Türkiye’den TAM görülecektir.

güneş tutulması

Güneş tutulması saat kaçta?

21 Ağustos 2017 Güneş tutulması