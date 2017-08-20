21 Ağustos Pazartesi gecesi saat 21:30’da Aslan Burcunun son derecelerinde bir Tam Güneş tutulması yaşanacak. Güneş tutulmaları dış enerjiyi ve görüntüyü ifade eder. Kişisel olmaktan çok daha fazla toplumsaldır. Önemli olayları, başlangıçları ve bitişleri temsil ederek, hayatımızda derin etkiler yaratır ve o yılın temalarını oluşturur. Eğer kişisel haritalarımızda tutulma, güneş, ay ve diğer gezegenlerle birleşiyorsa, evine bağlı olarak büyük değişimleri ve dönüşümleri hayatımıza getirebilir. Ay tutulmaları sonlanmayla, nihayete erdirmeyle, bazı konuların görünür olması, açığa çıkmasıyla alakalıyken, Güneş tutulmaları başlangıçlar ve yenilenmelerle ilgilidir.

Bu tutulma Sabit bir burç olan Aslan Burcunda olduğu için tutulmanın etkisi uzun sürebilir. Yine sabit burçtaki tutulmalar, parlemento, meclis, ulusal finans ve para konularını öne çıkarabilir. Hastalıklar, yer hareketleri, depremler, salgınlar, elit kesimde vefatlar sabit tutulmaların konularındandır. Tutulmanın Ateş elementinde olması, tartışmaları, heyecanı, münakaşa ve kavgaları arttırabilir. Cinayetler, hassas halk olayları, savaş tehlikesi, ordu hareketleri, sıcaklığın artması, yangınlar, para harcamalarının ve vergilerin artmasını karşımıza getirebilir.

Bu tutulma ağırlıklı olmak üzere Kuzey Amerika ve güney Amerikadan izlenebilecek. Bu da tutulmayı Amerika Birleşik devletleri için hassas kılmakta. Yine Pasifik, Atlantik ve Antartika’dan da izlenebilecek.

Aslan Burcu, aşk, sevgi, çocuklar, flörtler, gösteriş, caka, oyunlar, eğlenceler, keyif, kimlik, benlik, öğretmenlik, tiyatro, sanat, krallar, yöneticiler, eğlence ve oyun mekanları, eğitim, parklar, ormanlar, bahçeler, spor alanları, saraylar, yüksek ve görünür yerler, fırınlar, organizasyonlar, riskli işler, spekülatif alanlar, borsa ile ilişkili olduğundan bu alanlarda hızlı beklenmedik oluşumlar, yenilenmeler veya kadersel temalarla karşılaşabiliriz.

Bu tutulmanın en önemli yanı REGULUS Kraliyet yıldızıyla birleşiyor olması. Regulus Kraliyet yıldızı, başarı, güç, otorite, etkileme, zenginlik ve cesaret veren bir yıldızdır. Yönetme becerisini, bağımsızlık duygusunu, cömertliği arttırır. Ele geçirmek, fethetmek ve yönetmek isteğini körükler. Cesur ve kendimizden emin atılacak adımlar uzun dönemde bize başarı sağlayacaktır. Kararlı ve sürekli bir çaba büyümeyi ve mutluluğu getirecektir. AMA, tüm kraliyet yıldızlarının bir bedeli vardır. Kendi izimizi bırakmak isterken, hırslarımız artarken takıntılardan, hasetten, şiddetten, fazla hırstan, kin ve kıskançlıktan uzak durmalıyız. Yine bu süreçte düşmanlarımızdan gelecek olan kıskançlık, haset yaklaşımlar bizleri sorunlara götürebilir ve düşüş yaşamamız kaçınılmaz olabilir.

Neyseki Uranüs’ten alacağımız güzel etkilerle, yeni olasılıklarda başarı elde edebiliriz. Sıkıntı yaşadığımız konularda eski davranışları ve inançları sorgulayıp, yeni ve yaratıcı çözümler üretebilirsek ilerlememiz kaçınılmaz olacaktır. Farkındalığımızın yüksek olması, görüntümüzü ve duruşumuzu değiştirmemize yardımcı olabilir. Yeni keşif ve buluşlar artarken, değişimler konusunda hayatın bizi desteklediğini görmek bizi motive edecek.

Hayatımıza yaramayacak yıkıcı ve eski davranış kalıplarını yıkabilir yeni hobiler elde ederek güçlü bir şekilde yolumuza devam edersek daha da büyümemiz kaçınılmaz olacaktır.



Gelelim Türkiye açısından tutulmanın etkisine;

Ankara’ya göre çıkartılan Tutulma haritasının Yükseleni Koç ve yöneticisi Mars Aslan Burcunda, Kuzey Aydüğümüyle kavuşum halinde, bu da Mars’ın doğasını daha fazla göstermesine neden olacak. 5. Eve düşen tutulma, tüm eğlence ve gösteri alanlarını, sinema, tiyatro, spor, çocuklar, kumar, resmi törenler, eğitim alanları, gençlerle ilgili konularda önemli değişimleri ve olayları hayatımıza taşıyacak. Ateşin ve sıcaklığın hem sosyal, hem politik arenada özellikle liderler arasında arttığı bir dönem içindeyiz. Güç sahibi insanların yönetme becerileri, hırsları ve başarma arzuları hepimizi etkileyebilir.

Cesur atılacak adımlar devrede olurken, otoriter yapının kuvvetleneceği, yakın komşu ülkelerle olan bağlantıların önemli rol oynayacağı bir dönem bizleri bekliyor. Tutulmanın Türkiye’nin 3. Evine düşmesi, postane, mail, telefon, iletişim alanları, internet, sosyal medya, gazeteler, dergiler, yazarlar, yayıncılarda sorunları ve yenilenmeyi karşımıza getirebilir. Yakın ülke ilişkilerinde liderliğe soyunabilir, anlaşmalarda arabulucuk görevini üstlenebiliriz. Yanlış ifadeler, sözlere dikkat etmeli, topraklarımızın ve sınırlarımızın güvenliğiyle ilgili bizim çıkarımıza olabilecek manevraları, görüşmeleri devreye sokmalıyız.

Türkiye haritasının Kuzey Ay düğümüyle birleşen Merkür geri harekette olması, verilen kararlarda bazı konuların yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini de gösteriyor. Yine hem iletişim, medya, gazete alanlarında, hem de yakın ülke ilişkilerinde gizli komplolara, perde arkası oyunlara, skandallara, entrikalara dikkat etmeliyiz. Bu alanların 03 Eylül’de tetiklenmesiyle beraber tansiyonu arttıran konuşmalar, beklenmedik olaylar Ağustos sonu ve Eylül başında karşımıza gelebilir.

Yine bu alan yolculukları, taşıma ve ulaşım alanlarını gösterdiğinden ve bayram haftasına doğru yol aldığımızdan kazalara karşı lütfen dikkatli olalım.