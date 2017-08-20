KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Aşk hayatınızda hareketli günler ve hızlı gelişmeler sizi bulurken, çocuk konuları hızlanabilir. Sanatsal işler ve spor faaliyetleri önem kazanıyor.



BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Güneş tutulması aile hayatınızda önemli değişimleri karşınıza getirebilir. Hayata esnek bakacağınız bu tutulmada değişimlerden zevk alabilirsiniz.



İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Güneş tutulmasıyla beraber eğitim hayatınızda alacağınız kararlar çok önemli olacak. Yakın çevrenizdeki olaylara, farklı açılardan yaklaşmalısınız.



YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Tam güneş tutulması maddi konuları hızlandırıyor. Güzel gelişmeler olabilir. Ne kadar esnek olursanız o kadar farklı fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.



ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Plan ve projeler alanında yenilikçi olacaksınız. Yeni, farklı ve sürprizli her şey daha fazla ilginizi çekecek. İstediğiniz bir iş karşınıza gelebilir.



BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Tutulma kontrolünüz dışında gelişecek olaylarla dolu olabilir. Riskli girişimler istenmeyen olayları karşınıza getirebilir ve bazı kayıplar oluşabilir.



TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Güneş tutulması, sosyal çevre konularınızı hızlandırabilir. Arkadaşlarınızın hayatındaki değişimler sizi etkileyebilir. Yeni bir aşka yelken açabilirsiniz.



AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Güneş tutulması kariyerinizde önemli adımları karşınıza getirecek. İş hayatınızdaki değişimlere kolay ayak uydurabilir ve sürpriz bir terfi alabilirsiniz.



YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Güneş tutulması ticari işlerinizde yeni başlangıçları tetikleyebilir. Seyahat ve eğitim alanlarınızda da beklenmedik olaylara açık olabilirsiniz.



OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Güneş tutulması ortak parasal konularda beklenmedik gelişmeleri karşınıza getirebilir. Partnerinizin parasal durumunda da önemli gelişmeler oluşacak.



KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Güneş tutulmasıyla özel hayatınızda, ikili ilişkilerinizde önemli gelişmeler devreye girecek. Çok önemli kararlar bu tutulma esnasında karşınıza gelebilir.



BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Güneş tutulması iş, hizmet ve sağlık alanlarınızda yeni konuları karşınıza getirebilir. Günlük hayatınızın ritminde önemli değişiklikler oluşabilir.



Gazete Habertürk Magazin / Hande Kazanova

Hande Kazanova