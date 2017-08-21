Selin Nalıncı omuz çalıştırmayı gösteriyor

13 - 17 Eylül tarihleri arasında İstanbul Beylikdüzü'ndeki Tüyap Kongre ve Fuar Merkezi'nde Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonun düzenlediği Türkiye Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası Milli Takım seçmelerinde Bikini Fitness kategorisinde yarışacak olan Selin Nalıncı’nın antrenman sürecinde sona doğru yaklaşıyoruz.

Bir heykeltraşın yaptığı gibi vücutlarını istenilen forma getirmek için büyük özveriyle çalışıyorlar. Böyle söylüyoruz çünkü artık Türkiye Şampiyonasına dört hafta gibi bir zaman kaldı. Bu yüzden de antrenmanlar sıklaştı, poz çalışmaları arttı, stres kat ve kat arttı. Her hafta antrenman sürecini çektiğimiz Selin Nalıncı'nın da vücudunun formu günden güne değişiyor. Düzenli çalışması ve programına sadık kalması onun fiziğinde inanılmaz bir değişime neden oluyor. Bu konuyu kendisine sorduğumda "iki gün sonra bile vücudum değişmiş olacak, antrenmanlarda çalıştıkça vücudumdaki eksik kalan bölgeleri görüyoruz ve buralara ağırlık veriyoruz" diyor.

Fotoğraflar ve Videolar: Serhan Sevin

Selin Nalıncı bu hafta bize omuz çalışmalarını gösteriyor!

Omuz aslında vücudun görüntüsünü en çok etkileyen bölgelerden bir tanesi. Omuzlarımız orantılı bir şekilde geniş olursa belimiz daha ince görünür. Vücudumuzun dik durmasını, posturumuzun daha düzgün olmasını sağlar...

Kadınlarda genellikle genetik olarak omuzlar dar olduğundan kalça daha büyük, bel olduğundan daha kalın, dolayısıyla vücut genel olarak orantısız gözükür. Yani omuzla bel ölçüleri birbirine yakın olduğu zaman, ne kadar ince olursak olalım, vücudumuzda o istediğimiz orantılı görüntüyü elde edemiyoruz. Dolayısıyla bizim omuzlarımızı doğru bir şekilde çalıştırıp, dikleştirerek hacim kazandırmamız gerekiyor. Bu sporu yapan insanlar için omuz formu önemlidir. Omuz formumuz ne kadar iyi olursa vücudumuzun genel orantısı olumlu yönde etkilenecektir.

Burada önemli olan üçgen bir vücuda sahip olmak mıdır?

Üçgen değil, çünkü bizler bayanız ve kalçalarımızın üst vücudumuza göre çok dar olmaması gerekiyor. Bikini Fitness'da sürekli söylüyorum, en önemli bölge kalça. Beli de oldukça ince göstermek lazım... Bel genetik faktörler sebebiyle yeterince incelmiyorsa da formumuzda illüzyon yaratıp onu daha ince göstermemiz lazım! Kalçayı ve omuzu hacimlendirdiğiniz zaman bel otomatik olarak ince görünüyor. Yani genetik olarak bazı şeylere elverişli değilsek bile vücudumuzun gelişime daha yatkın olan bölgelerini gerektiği gibi çalıştırarak o göz yanılmasını sağlayıp istediğimiz ince bel görüntüsünü yakalayabiliriz. Bu diğer vücut bölgelerimiz için de geçerli.

Omuz çalışırken bugünkü antrenmanda gösterdiğim hareketlerden biri de Arnold Shoulder Press. Aslında bu hareketi Arnold Schwarzenegger keşfetmiş! İlginç bulacaksınız belki ama Fitness’da bazı hareketlerden aldığımız verimi deneme yanılma yöntemiyle artırabilir, hareketleri kişiselleştirebiliriz. "Bu hareket ne kadar güzel çalıştırıyormuş" diye düşündüğünüz bir hareket olduğunda herhangi bir yanlış bir şey hissetmiyorsanız, o hareketi kisisel olarak daha verimli bulduğunuz sekliyle yapabilirsiniz.Yani aslında hareketin kendinize göre kişisel versiyonunu oluşturabiliyorsunuz. Arnold Shoulder Press, omuzun (deltoid kasinin) daha yuvarlak ve daha hacimli görünmesini sağlıyor.