İstanbul Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, iç sularda azalan balık sayısını artırmak ve amatör balıkçılığı geliştirmek için İstanbul’daki göletlere 111 bin yavru sazan balığı bıraktı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre ‘Balıklandırma Projesi’ kapsamında bırakılan sazanların üretimi, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü’nde ger- çekleştirildi. Yavru sazanlar Silivri İlçesi’ndeki Değirmenköy, Çayırdere, Gümüşyaka, Küçüksinekli, Büyükçekmece İlçesi’nde Kervansaray, Geredeli ile Şile’de bulunan Saklıgöl olmak üzere toplam 8 gölete bırakıldı. İstanbul Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, insanların çevreyi bilinçsizce kirletmesi ve yine bilinçsizce avlanma nedeniyle birçok su ürünü- nün tükenme noktasına geldiğini vurgularken, “Amatör balıkçılarımız, bırakmış oldu- ğumuz bu balıkları 1.5 yıldan önce avlamaması gerekir. Takipçisi olacağız” dedi.

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