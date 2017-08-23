Dünyada milyonlarca izleyicisi olan Game of Thrones hayranları sezonlardır merakla Jon Snow ve Daenerys Targaryen karşılaşmasını bekliyordu.
İki karakteri birbirine yakıştıran ve dizide birlikte olmalarını isteyen binlerce dizi hayranı, bu nedenle 2012 yılında yapılan Rolling Stone dergi çekimini tekrar gündeme getirdi.
5 sene önce yapılan çekimde ikilinin öpüştüğü fotoğraf dergide yer almamıştı. Ancak kapak fotoğraflarını çeken Peggy Sirota 2016 yılında Instagram'dan bu fotoğrafı yayımladı.
Sirota, Clarke ve Harington öpüşmesini "Unutulmaz bir an" olarak değerlendirmişti.
Bu fotoğraflar ikili arasında birliktelik olduğu iddialarını gündeme getirmişti.