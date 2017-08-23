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Emilia Clarke ve Kit Harington'lı Rolling Stones çekimi

23 Ağustos 2017 Çarşamba, 16:06:16 HABERTURK.COM

2012 yılında Rolling Stones dergi çekimi için bir araya gelen Emilia Clarke ve Kit Harington'ın öpüştüğü fotoğraf tekrar gündem oldu

  • 1 Emilia Clarke ve Kit Harington'lı Rolling Stones çekimi
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     Dünyada milyonlarca izleyicisi olan Game of Thrones hayranları sezonlardır merakla Jon Snow ve Daenerys Targaryen karşılaşmasını bekliyordu. 

  • 2 Emilia Clarke ve Kit Harington'lı Rolling Stones çekimi
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    İki karakteri birbirine yakıştıran ve dizide birlikte olmalarını isteyen binlerce dizi hayranı, bu nedenle 2012 yılında yapılan Rolling Stone dergi çekimini tekrar gündeme getirdi.

  • 3 Emilia Clarke ve Kit Harington'lı Rolling Stones çekimi
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    5 sene önce yapılan çekimde ikilinin öpüştüğü fotoğraf dergide yer almamıştı. Ancak kapak fotoğraflarını çeken Peggy Sirota 2016 yılında Instagram'dan bu fotoğrafı yayımladı.

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  • 4 Emilia Clarke ve Kit Harington'lı Rolling Stones çekimi
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    Sirota, Clarke ve Harington öpüşmesini "Unutulmaz bir an" olarak değerlendirmişti.

  • 5 Emilia Clarke ve Kit Harington'lı Rolling Stones çekimi
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    Bu fotoğraflar ikili arasında birliktelik olduğu iddialarını gündeme getirmişti. 

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