HT Magazin ekinde yer alan yazıya göre saçlarınıza iyi gelecek öneriler!

BIRAKIN DAĞINIK KALSIN

Kuru saç kırılgandır ve günde birden fazla taranmaya gelmez. Eğer elinizden fırça düşmüyorsa saçlarınızı bile isteye kendiniz kırıyorsunuz demektir.

ŞAMPUANIN AZI KARAR ÇOĞU ZARAR

Kuru saçlar da yağ içerir ve bu yağ saçın ihtiyacı olan nemi sağlar. Saçlarınızı sık şampuanlamanız, saçınızın ürettiği doğal nemlendiricilerle mücadele ettiğiniz anlamına gelir.

ALKOLSÜZ İYİDİR!

Nemlendirmek için kullandığınız saç kremleri alkolsüz olmalı. Alkol saçı kurutur!

KURU SAÇLAR SICAK SEVMEZ!

Mutlaka fön çekmek, çektirmek istiyorsanız bunu düşük ısıda yapmaya, yaptırmaya dikkat edin.

BANYODAN SONRA SAÇLARINIZI HAVLUYLA ÇİTİLEMEYİN!

Kurusunlar diye saçlarınızı havlu arasına alıp çitilemeyin. Suyunu yavaşça havluya emdirin ve bırakın kendi kendine kurusun. Aceleniz varsa saç kurutma makinesinin en düşük ayarındaki ısıda kurutun.

EN KOLAY BAKIM: ZEYTİNYAĞI-SİRKE

Eğer saçlarınıza iyi davranmaya başladıysanız ve vaktinizi almayacak bir bakım uygulamak istiyorsanız doğruca mutfağa gidin. Zeytinyağını hafif ısıtın, sıcak yağı saç derisi daha çabuk emer. Yağı parmaklarınızın ucuyla, yavaş yavaş masaj yaparak uçtan köklere doğru yedirin. Yarım saat sonra şampuanlayarak yıkayın...

En son bir kap ılık suyun içine 1 çay bardağı elma sirkesi ilave edin ve bu su ile saçlarınızı durulayın.

Kuru saçlara bakım

kuru saç