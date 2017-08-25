Vişneli kek malzemeler

Keki için

4 adet yumurta

1 su bardağı un

1 bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı nişasta

5 silme yemek kaşığı kakao

Bir tutam tuz

1 paket vanilya

Yarım su bardağı çekirdeksiz vişne

Sosu için

3 yemek kaşığı toz şeker

1 bardak kırılmış bitter çikolata

2 silme yemek kaşığı un

3 tatlı kaşığı kakao

Parlaklık vermesi için 1 tatlı kaşığı tereyağı

Yarım su bardağı çekirdeksiz vişne

Süslemek için

Taze vişneler

Vişneli kek nasıl yapılır?

Yumurta beyazını ve sarısını farklı kaplara ayırın. Yumurta sarılarını iyice çırpın. Üzerine toz şeker ilave edin. Ayrı bir kapta bulunan yumurta aklarını çok az tuz ilavesiyle köpürtün. Beyazların katı bir kıvam alıp kendi yoğunluğunun bir kaç katına çıkmasına özen gösterin.

Un, nişasta, kakao gibi kuru malzemeleri ayrı bir kapta karıştırın. Kuru malzemeleri bir spatula yardımıyla yumurta sarılarının olduğu kaba ekleyin. Son olarak yumurta akını, ayıklanmış ve hafifçe unlanmış vişne tanelerini karışıma dökün. Kek karışımını haffiçe yağlanmış bir kaba boşaltın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika pişirin.

Çikolata sosunu hazırlamak için süt, toz şeker, bitter çikolata ve kakaoyu derin bir sos tenceresine alın. Kısık ateşte sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin. Ayıklanmış, çekirdeksiz vişne tanelerini çikolata sosuna katın.

Fırından çıktıktan sonra kalıptan ayrırdığınız keki oda sıcaklığında soğutun. Pürüzsüz bir kıvam alması için son bir kez karıştırdığınız ılık çikolata sosu kekin üzerine gezdirin. Üzerini de taze vişnelerle süsleyin. Vişneli kekiniz hazır! Afiyet olsun...