Her yıl Alevi vatandaşların gerçekleştirdiği Hızır Orucu, oldukça merak edilen konulara arasında. Toplamda 3 gün tutulan Hızır Orucu, geniş bir coğrafyada bilinmektedir. Peki Hızır orucu nedir? Hızır orucu ne zaman tutulur? İşte detaylar...

HIZIR ORUCU NEDİR?

Hızır Orucu, Aleviler tarafından Allah'a şükür orucu olarak 3 gün boyunca tutulmaktadır. Nuh Peygamber’in gemisi fırtınaya tutulunca, halk feryat edip yetiş ya Hızır, bizi kurtar diyerek dua etmiştir. Allah tarafından bu dualar kabul olunur ve fırtına diner.

O vakitten sonra halk, yüce Allah’a şükür orucu olarak 3 gün oruç adamıştır. Bu oruç o günden, bu güne kadar önemini kaybetmeden devam etmiştir. Orucun inancı ise, o gün olduğu gibi Yüce Allah'ın insanların dar günlerinde yardımcısı ve gözcüsü olmasına devam etmesi için şükretmektir.

HIZIR ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Hızır Orucu, 2018 yılı için bakıldığında günümüzde kullandığımız Miladi takvimde 6 - 8 Şubat 2018 tarihlerine denk gelir. Bu nedenle, Hızır Orucu 6 - 8 Şubat tarihleri aralığında 3 gün şeklinde tutulmaktadır.

Orucun ardından Hızır Cemi yapılır, oruç boyunca geleneksel olarak Alevi köylerinde sazlar çalınır, deyişler söylenir ve Hızır peygamber ile ilgili hikayeler anlatılır, oruç ardından kavrulmuş ve öğütülmüş buğday irmiğinden gavut isimli bir pilav pişirilip içine tereyağı dökülerek tüm komşularla birlikte dua edilerek yenir.

HZ. HIZIR İNANCI NEDİR?

Tasavvufçulara göre Hz. Musa zahir ilmini, Hz. Hızır da Batın ilmini (Hakikat) temsil eder. Dört kapının son halkası hakikattir. Hz. Hızır Allah tarafından sunulup, kalbe yerleştirilen Ledün İlmini Hz. Musa’ya vermekle ona mürşitlik etmiştir.

Ledün İlmi: Tanrısal gizleri ve gerçekleri kavramaya çalıştığı bilgidir.

Hz. Musa, peygamber olmasına rağmen, Allah dostu olan bir kul olan Hızır’ın bildiklerini bilmiyordu. Burada ilmi sınırsız olduğu, bilinmeyen çok şeyin varlığı ispatlanıyor.

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Hızır orucu nedir?

Hızır orucu ne zaman tutulur?

Hızır orucu 2018