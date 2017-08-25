BAŞIMIZA NELER GELECEK?

Bugün itibarıyla Venüs, Aslan burcuna geçecek ve 3 hafta ilişkilerimizde sıcak, flörtöz, duygusal, baskın yanlarımızı ortaya çıkaracak. Bir yandan gösterişi seveceğiz, aşkı konuşacağız, kalbimizdekini ortaya koyacağız, diğer yandan sevdiğimiz insan üzerinde baskın olmaya çalışacağız. Eğlenceye, aşka ve çocuklara olan düşkünlüğümüz artabilir.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Venüs, 3 hafta boyunca aşk , çocuk veya yaratıcılıkla ilgili konularda ilişkilerinizi güzelleştirecek. İlişkilerinizde beklentileriniz yüksek olabilir, risk almayı sevebilirsiniz.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Venüs, ev ve aile alanlarınızda iyi ilişkiler için size destek verecek. Sanatsal yönleriniz ortaya çıkacağından, tadilat ve dekorasyon işleriniz için harekete geçebilirsiniz.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

3 haftalık dönem içinde çevrenizde ve iletişimle ilgili işlerinizde güzelliklerle karşılaşabilirsiniz. Bilgisayar, yayıncılık, reklam, satış alanlarınızda size yeni kapılar açabilir.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Para evinize giren Venüs size kıyak geçmeye başlayacak. 3 hafta para konularında şanslarla ve iyi ilişkilerle karşılaşabilirsiniz. Güzel eşyalara olan düşkünlüğünüz artabilir.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Venüs burcunuzda ilerlemeye başlayacak ve kendiniz için harekete geçirecek. Bir aydır, geri planda durduğunuz konulara bomba gibi bir giriş yapabilirsiniz.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Venüs kadersel alanınıza giriyor. İlişkilerinizde zorlanmalar, fedakârlıklar görülebilir. Tutkularınızla hareket edebilir veya gizli saklı işlerin peşinde koşabilirsiniz.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Venüs sosyal çevre alanlarınızda 3 hafta ilişkilerinizi sağlamlaştırarak ilerleyecek. Arkadaşlıklarınızdan fayda görebilirsiniz. Aktivite ve organizasyonlarınız artıyor.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Venüs, kariyer ve iş alanınızı aydınlatmaya başlayacak. Göz önünde olmaktan mutluluk duyacaksınız. Üstleriniz veya patronlarınızla ilişkilerinizi güzelleştirebilirsiniz.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Venüs, uzak çevre, seyahat, medya, ticaret, yabancı ortaklı işler, hukuk ve eğitim alanlarınızı hareketlendiriyor. Bu alanlarda kendinizi etkili şekilde gösterebilirsiniz.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortaklaşa para alanlarınızda rahat tavırlarınız ön planda olacak. Kredi, borç, nafaka, miras, banka ödemeleri, stopaj, vergi, prim alanlarınızda güzellikler görebilirsiniz.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Venüs özel hayatınıza güzellikler taşımaya başlayabilir. Ortaklı işleriniz varsa aynı koşullar geçerli olacak. Özel hayatınızda istediklerinizi gerçekleştireceğiniz bir dönem.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş, hizmet ve sağlık alanınızda 3 hafta güzel etkileşimler içinde olacaksınız Bu 3 haftalık dönem içinde aşırı protein tüketimine, aşırı yemeye ve içmeye dikkat edin.

HANDE KAZANOVA/HABERTÜRK MAGAZİN