Geçtiğimiz hafta 1 milyon 651 bin lira devreden Sayısal Loto'da bu hafta 1085. hafta heyecanı sona erdi. MPİ tarafından yapılan 1085. hafta çekilişinde 6 bilen olmayınca büyük ikramiye olan 3 milyon 510 bin 3 lira 16 kuruş ikramiye haftaya devretti. İşte 26 Ağustos tarihli Sayısal Loto sonuçları...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI

26 Ağustos 2017 tarihli Sayısal Loto sonuçları: 14 - 36 - 39 - 43 - 44 - 49

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde de 6 bilen olmayınca büyük ikramiye olan 3 milyon 510 bin 3 lira 16 kuruş ikramiye haftaya devretti. Aynı zamanda çekilişte 5 bilen 126 kişi 6 bin 213 lira 85'er kuruş, 4 bilen 7 bin 343 kişi 80 lira 75'er kuruş ve 3 bilen 139 bin 259 kişi de 11 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.

İkramiye Bilgileri

6 Bilen Kişi Sayısı 2. Devir Kişi Başına Düşen İkramiye 3.510.003,16 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 126 Kişi Başına Düşen İkramiye 6.213,85 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 7.343 Kişi Başına Düşen İkramiye 80,75 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 139.259 Kişi Başına Düşen İkramiye 11,90 TL

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat binası çekiliş salonunda, çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılacak olan Sayısal Loto çekilişleri, her hafta düzenli olarak Cumartesi günleri yapılmaktadır.

Cumartesi akşamları 21:15'te başlayan Sayısal Loto çekilişleri, en geç 21:45'e kadar sonlanmaktadır. MPİ tarafından vatandaşlara 21:45'e kadar Sayısal Loto sonuçları bildirilir.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sayısal Loto sonuçları, ilk ve resmi olarak çekilişin ardından MPİ internet sitesinde yayınlanmaktadır. Sayısal Loto sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, www.millipiyango.gov.tr adresini ziyaret edebilir.

Çekiliş sonuçlarının yer aldığı sayfada aynı zamanda çekilişe ait ikramiye bilgileri ve çekilişin yapıldığı video kaydı da bulunmaktadır. Öte yandan resmi sonuçlar açıklandığında Sayısal Loto sonuçları, Habertürk Şans Oyunları sayfasına da eklenmektedir. Vatandaşlar Habertürk Şans Oyunları sayfası üzerinden de Sayısal Loto'da kazanan numaraları görebilir.

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SAYISAL LOTO'DA GEÇTİĞİMİZ HAFTA 1 MİLYON 651 BİN TL DEVRETTİ

19 Ağustos 2017 tarihli Sayısal Loto sonuçları: 11 - 15 - 16 - 17 - 18 - 40

Sayısal Loto'nun geçtiğimiz hafta yapılan 1084. hafta çekilişinde 6 bilen olmayınca büyük ikramiye olan 1 milyon 651 bin 13 lira 43 kuruş devretti.

Aynı zamanda çekilişte 5 bilen 129 kişi 5 bin 309 lira 45'er kuruş, 4 bilen 7 bin 364 kişi 71 lira 50'şer kuruş ve 3 bilen 130 bin 253 kişi de 11 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.

İkramiye Bilgileri

6 Bilen Kişi Sayısı 1. Devir Kişi Başına Düşen İkramiye 1.651.013,43 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 129 Kişi Başına Düşen İkramiye 5.390,45 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 7.364 Kişi Başına Düşen İkramiye 71,50 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 130.253 Kişi Başına Düşen İkramiye 11,30 TL

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