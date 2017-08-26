BAŞIMIZA NELER GELECEK?

Bu pazar günü devreye giren Jüpiter-Satürn olumlu açısıyla birlikte sorumlu davrandığınız, sınırlarınızı iyi belirlediğiniz birtakım konularda güzel bazı şanslar yakalayabilirsiniz. Bu aralarda karşınıza gelmesi muhtemel önemli bazı açılımlar ve yeni iş fırsatlarının uzun vadeli olduğunu görmek sizi bir hayli mutlu edebilir. Bu dönemde sabırla düşünerek atılacak akılcı adımlar size başarının kapılarını açabilir.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün özel hayatınızda önemli birtakım çözümler ve işler karşınıza gelebilir. Attığınız adımlarda çevrenizdekiler tarafından doğru bir şekilde desteklendiğinizi bilmelisiniz. Ortak para mevzularına eğilebilir, vaktinizi gizemli konulara harcayabilirsiniz.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bu pazar iş ve aşk hayatınızda birtakım olumlu adımlar atabilirsiniz. Bilhassa özel hayatınızda kolay sinirlenmelere açık olsanız bile, kalabalık yerlerde ve sosyal ortamlarda kendinizi çok daha rahat bir şekilde ortaya koyabilirsiniz.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel alanlarınızda sizi destekleyen planlar ve adımlar tatmin duygunuzu büyük ölçüde artırabilir. Yapılması gereken işlerinize yoğun biçimde odaklanacak, yakın çevrenizin birtakım işleriyle haşır neşir olmak durumunda kalacaksınız.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün yerine getirdiğiniz sorumluluklar aile hayatınızda size kendinizi oldukça iyi hissettirecek. Aşk hayatınıza ve eğlenceli bazı konulara yapacağınız beklenmedik harcamalara karşı vereceğiniz tepkileri iyi kontrol etmeye çalışın.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aile ve ev hayatınızda bugün yaşanacak birtakım olaylar sizi hızlı hareket etmeye sevk edebilir. Duygu zenginliğinizin son dönemde hayli yüksek olması sevdiklerinize karşı daha korumacı ve güven vermeye yönelik bir yaklaşım sergilemenize sebep olabilir.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aile içindeki birtakım sorumluluklarınız parasal konularla destekleniyor. İletişime dayalı işlerinizde kendinizi özgür biçimde ortaya koyabilirsiniz. Özel alanlarınızda duygusal olarak sevdiğinizle anlaşmaya, desteğe ihtiyacınız olabilir.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Büyük planlarınızın planladığınız gibi işlediğini görmek sizi oldukça mutlu edebilir. Hayatla ilgili önemli birtakım adımlarınızda kalıcı ve uzun vadeli işleriniz devreye girecek. Parasal konularda ve özellikle ödemelerde ne yapılması gerektiğini bileceksiniz.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kişisel görüşleriniz ve duygusal yönleriniz bugün giderek önem kazanırken, sevdiğiniz insanlardan hayatınızı geliştirecek birtakım güzel adımlar karşınıza gelebilir. Sevildiğinizin ve sayıldığınızın farkına varmalı ve bunun kıymetini bilmeye alışmalısınız.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hayatınız adına üstlendiğiniz birtakım sorumlulukları, sosyal çevrenizdeki insanları da işin içine katmak suretiyle daha kalıcı bir noktalara taşımanız kaçınılmaz. Bundan sonra sadece birkaç gün boyunca olayları gözünüzde fazla büyütmeyin.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Uzun vadeli planlarınızda bu dönemde hayat sizi destekleyecek. Kariyerinizdeki birtakım güzel oluşumların gelecek adına çok daha iyi bir noktaya taşındığını göreceksiniz. Sosyal çevrenizdeki insanların bu ilerlemede etkisi büyük olabilir.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bu pazar günü onay almak istediğiniz birtakım işlerinizde ve geleceğinizle ilgili bazı konularda desteklendiğinizi göreceksiniz. Geleceğinize yönelik işlerinizde uzun vadeli adımlar atabilirsiniz. Göz önünde olacağınız ortamlarda şansınız yüksek.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bu pazar hayatınızla ilgili birtakım yeni kararları devreye sokacak, iş hayatınızda nasıl davranmanız gerektiğine dair önünüzdeki dönemi düzenleyip planlar yapacaksınız. Öğrenmeye olan hevesiniz sizi büyük ve farklı insanlara danışmaya götürebilir.

BUGÜN DOĞANLAR

Bugün doğduysanız, edebiyat, sanat, müzik alanları ilginizi çekiyor ve mesleğiniz bu alanlar üzerine olmalı. Yakın çevre ilişkileriniz ve sosyal becerileriniz çok kuvvetli. Yeteneklerinizi iyi kullanmayı daha iyi öğrenmeli, kendinize olan güveninizi arttırmalısınız. Özgüveninizi sosyal ortamlarda sergilemekten çekinmeyeceğiniz bu dönemi fırsata çevirmelisiniz. İletişime dayalı işleriniz önem kazanacak. Duygusal anlamda desteklenmeye ihtiyacınız olabilir. Yakın çevrenizle, dostlarınızla ve iş arkadaşlarınızla ilişkilerinizi yüksek tutacağınız bu sene, hayatınızı düzenleyip, yeni adımlara yer açacaksınız. Hayati kararlar almadan önce uzun süre düşünüp danışmanızda fayda var.

HANDE KAZANOVA/HABERTÜRK MAGAZİN