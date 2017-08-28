AY BİZE NELER FISILDIYOR

Bugün ve yarın, Ay, Yay burcunda dolaşıyor. Bugünlerde, açık yürekli davranırız. Geleceğe dair inancımız ve umudumuz daha canlı olur. Abartılı davranışlar sergileyebilir, daha geveze olabiliriz. Bu konuşkanlık ve diğer enerjiler sayesinde kolayca iletişim kurabilir, sorunlarımızı da kolayca çözüme ulaştırabiliriz. Spor, doğa yürüyüşleri, seyahate çıkmak ve eğitime odaklanmak için olumlu günler.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Maceracı, keyifli yönlerinizle kendinizi gün içinde oldukça keyifli hissedebilirsiniz. Düşüncelerinizi etrafınıza yaymak isteğiniz yoğun olabilir. Aşırıya kaçmadan planlar yapmaya çalışın.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gün içinde detaylı yönlerinizle, hayatı ciddiye alan taraflarınız uyumlu olacak. Bir sürü konuyla ilgilenmenize rağmen kendinize iş yaratmakta üzerinize yok. Parasal konularda abartmaktan kaçının.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevdiğiniz insanla tek yürek olabilir ve beraber planlar yapabilirsiniz. Birkaç gündür üzerinizde hissettiğiniz çalışma hissi, yerini rahatlığa bırakacak. Yalnız abartılı davranışlardan uzak durun.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, olayları gözden geçirmek, ve kendi isteklerinize göre işinizi yönlendirmek gün içinde ön plana çıkabilir. Yapılması gereken işlerinizi kolay halledeceksiniz. İş hayatınızda esneksiniz.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hayatın keyifli yönlerine odaklanabilirsiniz. İşin eğlenceli yanlarına takılmak isteğiniz yüzünden gereksiz harcamalar olabilir. Alacağınız birtakım haberler güne mutlu başlamanıza sebep olacak.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün ev veya aile ortamınızda farklı ve özgür yönlerinizle hareket edeceksiniz. Özel yaşantınızda hisleriniz bugün yüksek olabilir, aile ortamlarınızda düşüncesiz davranışlardan uzak durmalısınız.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İletişime yönelik yönlerinizle hayatınızda istediklerinizi yapabilir, sosyal ortamlarınızda mantıkla ve güzel işbirlikleriyle hareket edebilirsiniz. Düşüncelerinizde olayları gözünüzde büyütmeyin.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal konularda rahat ve özgürlükçü tavırlarınız ön planda. Gün içinde para harcamalarınızda daha mantıklı adımlar gerekebilir. İş konularında mantığınız ve esnekliğiniz devrede olacak.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gerek kendi hayatınızda gerekse sosyal ortamlarda eğlenceli yönlerinizi göstermeye başlayacaksınız. Özel hayatınıza karşı iyimser bir tablo içindesiniz ama her şeyin aşırısı fazla olabilir, abartmayın.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sakinlik ve durgunluk önemli olabilir. Genel olarak canınız önemli işlerle uğraşmak istemeyecek. Yeme, içme konularında azıcık yavaşlayın. Ortak para konularınız üzerine eğilebilirsiniz.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gruplarla veya arkadaşlarınızla bir hareket edecek, bulunacağınız ortamlarda keyfinizi katlayacaksınız. Organizasyona dayalı işleriniz varsa şans sizden yana. Önemli konuları gözden geçirin.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Göz önünde bulunacağınız ortamlarda, rahat yönlerinizle hareket edeceksiniz. Özel hayatınızda aşırı iyimserlikten kaçının ve değişimlere hazır olun. Kafanızdaki planları uygulayacaksınız.

HANDE KAZANOVA/HABERTÜRK MAGAZİN