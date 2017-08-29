Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Kurban kesecek olan Müslümanlar merakla "Kurban nasıl kesilir?" ve "İslami koşullarda kurban kesimi nasıl yapılır?" sorularının cevaplarını araştırıyor. Peki Kurban nasıl kesilir? İslami koşullarda kurban kesimi! İşte detaylar...

İSLAMİ KOŞULLARDA KURBAN NASIL KESİLİR?

Hayvan incitilmeden kesilecek yere götürülür. Devenin dışındakiler kıbleye karşı sol tarafları üzerine yavaşça yatırılır. Kolaylık olması için üç ayağı da bağlanır. Sonra kesecek olan kişi "Allahü ekber, Allahü ekber, lâ İlâhe illallahü vellahü ekber, Allahü ekber ve Lillahilhamd. Bismillâhi Allahü ekber" der. Ara vermeden büyük ve keskin bir bıçakla keser.

Kurbanı kesecek olan kişi, sadece “Bismillâhi Allahü ekber” diye kesse de olur.



Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için, hayvanın yemek ve nefes boruları ile iki şah damarının kesilmesi gerekir.



Kurban kesildikten sonra sahibi, Allah rızası için iki rekat namaz kılar, sonra da dua ederek Cenâb-ı Hak'tan dileklerde bulunur.

- Kurban olarak kesilecek hayvan acı çekmemelidir. Hayvana eziyet edilmeyecek şekilde dine uygun bir biçimde kurban kesilmelidir.

- Kurbanın kesileceği alanın temiz olması gerekmektedir. Kirli ve uygun olmayan alanlarda kurban kesimi yapılmaz.

- Yaşlarını doldurmamış, kesimine uygun olmayan hayvanlar kesilmemelidir.

- Kurban olarak kesilecek hayvanın ayakları ve yüzü kıbleye gelecek şekilde sola yatırılmalıdır.

- Kurban kesilirken kıbleye karşı durularak tekbir ve tehlil getirilmelidir.

- Tekbir ve tehlil'in ardından "Bismillahi Allahu Ekber" denilerek hayvanın boğazına keskin bıçak vurulmalı ve herhangi bir şekilde eziyet etmeden hayvan kesilmelidir.

- Hayvan tamamen ölmeden kafa veya ayaklarını koparmak, derisini yüzmeye kalkmak ya da hayvana eziyet etmek mekruhtur.

KURBAN BAYRAMI'NDA NELER YAPILMALIDIR?

Erken saatte uyanmak,

Bayram Namazı kılmak,

Cemaatle selamlaşmak ve bayramlaşmak,

Aileyle vakit geçirmek,

Küçük çocuklara harçlık vererek sevindirmek,

Güzel ve temiz elbiseler giymek,

Güzel koku sürünmek,

İnsanlarla selamlaşmak,

Akrabaları ziyaret etmek,

Akrabalarla bol bol sohbet etmek,

Mezarlıkları ve şehitlikleri ziyaret etmek,

Küsleri barıştırmak,

Huzurevlerini ziyaret etmek,

Fakir kimselere sadaka vermek,

İnsanlara karşı hoşgörülü olmak.

kurban nasıl kesilir

İslami koşullarda kurban kesimi